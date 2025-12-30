Ofrece Trump garantías de seguridad a Ucrania

KIEV.- Estados Unidos ofreció a Ucrania garantías de seguridad por 15 años como parte de un plan de paz propuesto, informó este lunes el presidente Volodymyr Zelenskyy. El mandatario ucraniano, sin embargo, señaló que preferiría un compromiso de hasta 50 años para disuadir a Rusia de futuros intentos de apoderarse de territorios ucranianos por la fuerza.

El domingo, Zelenskyy se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump en su complejo turístico en Florida, donde ambos insistieron en que Kiev y Moscú están "más cerca que nunca" de alcanzar un acuerdo de paz. Trump, no obstante, advirtió que las negociaciones aún podrían fracasar si no se resuelven temas clave.

Entre los asuntos pendientes se encuentra la retirada de fuerzas, el destino de la planta nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia, y la supervisión de cualquier acuerdo. Zelenskyy señaló que las garantías de seguridad incluirán la presencia y monitoreo de socios internacionales, sin ofrecer más detalles, mientras que Moscú ha rechazado la posibilidad de un despliegue de tropas de la OTAN en territorio ucraniano.

El presidente ruso Vladímir Putin afirmó que las tropas rusas continúan avanzando en la región oriental de Donetsk y mantienen presión en el sur, en Zaporiyia. Además, subrayó la importancia de crear zonas de amortiguamiento militar a lo largo de la frontera rusa para garantizar la seguridad de las regiones limítrofes.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que se prevé una conversación entre Putin y Trump en los próximos días, aunque no hay indicios de un diálogo directo entre Rusia y Zelenskyy. Mientras tanto, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que los aliados de Ucrania se reunirán en París a principios de enero para definir las contribuciones concretas de cada país a las garantías de seguridad.