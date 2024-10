Votantes divididos en cuestión económica

WASHINGTON, DC.

Los votantes siguen divididos en gran medida sobre si prefieren al republicano Donald Trump o a la demócrata Kamala Harris para manejar cuestiones económicas clave, aunque Harris obtiene calificaciones ligeramente mejores en temas como los impuestos para la clase media, según una nueva encuesta.

Una mayoría de los votantes registrados en la encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research describe la economía como pobre. Aproximadamente 7 de cada 10 dicen que la nación va en la dirección equivocada.

Pero los hallazgos reafirman que Trump ha perdido la que había sido una ventaja respecto a la economía, que muchos votantes refieren que es el tema más importante en esta temporada electoral por encima del aborto, la inmigración, el crimen y los asuntos en el extranjero.

"¿Confío en Trump respecto a la economía? No. Confío en que dará recortes de impuestos a sus amigos como Elon Musk", dijo la encuestada Janice Tosto, una mujer de 59 años de Filadelfia y autodenominada independiente.

Una encuesta AP-NORC realizada en septiembre concluyó que ni Harris ni Trump tenían una clara ventaja en el manejo de "la economía y el empleo". Pero este nuevo sondeo hizo preguntas más específicas sobre si los votantes confiaban en que Trump o Harris harán un mejor trabajo en el manejo del costo de la vivienda, el empleo y el desempleo, los impuestos a la clase media, el costo de los alimentos y la gasolina, y los aranceles.

La encuesta encontró que el 46% de los votantes prefiere a Harris en el tema de los impuestos a la clase media, en comparación con el 35% que apoya a Trump. Harris también tiene una ligera ventaja en el costo de la vivienda. Los votantes están divididos casi por igual sobre si Trump o Harris es mejor respecto a los precios de los artículos básicos de uso diario como los alimentos y la gasolina, y ninguno de los dos candidatos tiene ventaja en el empleo y el desempleo. Los votantes, por su parte, son ligeramente más propensos a preferir a Trump en el tema de los aranceles, que fueron definidos en el sondeo como impuestos a bienes importados.

La encuestada Amber Moody, de 36 años, de Halifax, Virginia, dijo que confía mucho más en Trump —y en los republicanos en general— respecto a asuntos económicos.

"Me parece que, a lo largo de mi vida, cada vez que un demócrata ocupa un cargo, la economía sufre", dijo. "Los precios suben, los impuestos suben y la deuda nacional sube. Si bien no apruebo todo lo que dice y hace Donald Trump, creo que es la mejor opción".

Los votantes ven a Harris de manera más favorable que a Trump

Las impresiones de los votantes sobre Harris y Trump se han mantenido estables durante el último mes. Aproximadamente la mitad de los votantes tienen una opinión muy o algo favorable de Harris, mientras que el 46% la ve de manera desfavorable. Por otro lado, aproximadamente 4 de cada 10 votantes tienen una opinión positiva de Trump y cerca de 6 de cada 10 tienen una opinión desfavorable. Los índices de favorabilidad de Trump han sido notablemente constantes durante los últimos meses, incluso después de dos intentos de asesinato y una condena por delito grave.

En comparación con el mes pasado, las opiniones sobre los candidatos son estables entre los votantes negros e hispanos, así como entre los hombres y las mujeres. Las opiniones de los votantes negros sobre Harris son abrumadoramente positivas —alrededor de tres cuartas partes tienen una opinión favorable de la candidata demócrata— y sus opiniones sobre Trump son negativas —alrededor de 2 de cada 10 tienen una opinión favorable. Los votantes hispanos también ven a Harris más favorablemente que a Trump, aunque la brecha es más reducida: alrededor de 6 de cada 10 votantes hispanos tienen una opinión favorable de Harris y alrededor de 4 de cada 10 tienen una opinión favorable de Trump.

La encuesta también muestra una brecha de género en las opiniones sobre los candidatos de cara a los últimos días de la elección.

Alrededor de la mitad de las mujeres votantes tienen una impresión favorable de Harris, mientras que sólo aproximadamente un tercio ve a Trump favorablemente. Entre los hombres, más o menos la mitad tiene una opinión favorable de Harris y una proporción similar tiene una opinión positiva de Trump.

Los votantes son pesimistas sobre la economía y el país

En general, los votantes aún son pesimistas sobre el estado de la economía y de la dirección general del país.

Alrededor de la mitad de los votantes describen la economía del país como muy o un tanto pobre. Los republicanos e independientes son más propensos que los demócratas a expresar esa opinión. No obstante, hay señales modestas de mejora en comparación con una encuesta AP-NORC de octubre de 2023, en que aproximadamente 7 de cada 10 adultos estadounidenses pensaban que la economía del país estaba en mala forma. La cifra fue aún peor en octubre de 2022, cuando cerca de 8 de cada 10 estadounidenses describieron la economía como pobre.

Alrededor de dos tercios de los votantes también dicen que el país va en la dirección equivocada, mientras que aproximadamente un tercio dice que las cosas van en la dirección correcta. El pesimismo sobre esa cuestión ha sido relativamente constante durante los últimos tres años, aunque cerca de 8 de cada 10 estadounidenses pensaban que Estados Unidos iba en la dirección equivocada hace un año. Los adultos estadounidenses estaban igualmente pesimistas justo antes de las últimas elecciones presidenciales, según una encuesta AP-NORC de octubre de 2020, cuando aproximadamente 7 de cada 10 estadounidenses sentían que el país iba por mal camino.

Jeffrey Trimble, un demócrata de 62 años de Hermitage, Pensilvania, dijo que cada vez se siente más optimista sobre la dirección de la nación después de "cuatro años de infierno" durante el primer mandato de Trump.

"Contamos con algunas personas realmente buenas en lo alto de nuestro gobierno que tienen visión, son amables y tratan de que volvamos al buen camino", agregó Trimble.

En general, el nuevo sondeo destaca señales de problemas para ambos candidatos mientras trabajan para armar coaliciones ganadoras.

Los votantes más jóvenes son considerablemente más pesimistas sobre la situación de la economía que los votantes mayores, y esa no es una buena noticia para Harris, cuyo partido ha dependido durante mucho tiempo del fuerte apoyo de los votantes no blancos y los votantes jóvenes.

Los votantes menores de 45 años también son ligeramente menos propensos que los votantes mayores de 45 a confiar en Harris para manejar el costo de la vivienda o el costo de los alimentos y la gasolina, aunque eso no significa que prefieran a Trump. Una proporción considerable de votantes más jóvenes —alrededor de una cuarta parte en ambos temas— no confía en ningún candidato o en ambos por igual.

El tema más fuerte de Trump aún es la inmigración

En otros temas, la ventaja más consistente de Trump todavía es la inmigración.

El 45% de los votantes dice que es el mejor candidato para manejar los temas de inmigración, en comparación con aproximadamente 4 de cada 10 que prefieren a Harris. Alrededor de la mitad de los votantes blancos confían más en Trump en el tema de la inmigración, mientras que aproximadamente un tercio dice esto sobre Harris. Los votantes hispanos están divididos sobre qué candidato prefieren para manejar la inmigración.

Los temas más fuertes de Harris son la política del aborto, en el que aproximadamente la mitad de los votantes dice que sería mejor en ese tema en comparación con aproximadamente 3 de cada 10 para Trump; el cambio climático, donde aproximadamente la mitad prefiere su liderazgo y alrededor de 2 de cada 10 prefieren el de Trump; y la integridad electoral, donde aproximadamente la mitad prefiere a Harris y alrededor de 3 de cada 10 prefieren a Trump.