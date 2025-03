Tiroteo deja 3 muertos y 15 heridos en Nuevo México

LAS CRUCES, Nuevo México, EE.UU.- Tres personas murieron por disparos y otras 15 resultaron heridas tras estallar un altercado en un parque de la ciudad desértica de Las Cruces, informó la policía el sábado.

Equipos de la policía y bomberos llegaron el viernes, poco después de las 10 de la noche, a una caótica escena en el Young Park, donde un espectáculo de autos no autorizado atrajo a unas 200 personas, dijo la policía en una conferencia de prensa. Las víctimas, con edades comprendidas entre 16 y 36 años, fueron atendidas en el lugar o llevadas a hospitales.

Entre 50 y 60 casquillos de bala estaban esparcidos en una amplia franja del parque, dijo el jefe de policía Jeremy Story, lo que indica que pudo haber varios tiradores y múltiples armas entre dos grupos cuya "animadversión" pudo haber provocado el tiroteo. Varias personas más resultaron heridas en el fuego cruzado, dijo.

Los fallecidos fueron identificados sólo como un joven de 16 años y dos hombres de 18 y 19 años, según la policía. Aún no se han dado a conocer sus nombres y los de las otras víctimas.

El Departamento de Policía de Las Cruces dijo que está siendo asistido en su investigación por la Policía Estatal de Nuevo México, el Departamento de Policía del condado de Doña Ana, el FBI y agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

El jefe de bomberos de Las Cruces, Michael Daniels, dijo que 11 pacientes fueron enviados a tres hospitales locales o al Centro Médico Universitario de El Paso, el centro de traumatología regional. Dijo que, hasta el sábado, siete víctimas estaban en El Paso, cuatro habían sido tratadas y dadas de alta y se desconocía el estado de las otras cuatro.

Las autoridades buscan videos del parque y pistas de los presentes mientras trabajan para identificar al sospechoso o sospechosos.

"Este acto horrendo y sin sentido es un claro recordatorio del flagrante desprecio que la gente en Nuevo México tiene por el estado de derecho y el orden", dijo Story. Prometió que las autoridades encontrarán a todos los responsables y dijo: "Los haremos rendir cuentas ante el sistema de justicia penal".

Story reconoció que los espectáculos de autos ilegales en Young Park no son infrecuentes y que la presencia policial ha sido mayor en el pasado. Agregó que el viernes, la falta de personal significó que no tenía "unidades disponibles durante la mayor parte de la noche".

En una publicación realizada el sábado en Instagram, la concejal de la ciudad de Las Cruces y alcaldesa interina Johana Bencomo expresó su dolor por los tiroteos.

"Una parte de mí quería escribir que esto es algo que nunca piensas que va a suceder en tu ciudad, pero eso en realidad se siente profundamente falso", escribió Bencomo. "Honestamente, hoy en día una tragedia como esta se siente como una pesadilla que solo espera hacerse realidad en cualquier momento posible, pero también siempre rezamos y esperamos que nunca lo haga".

El alcalde Eric Enriquez pidió a la gente que apoye a las víctimas, a sus familias y a la comunidad tras el suceso "sin sentido".

"Necesitamos mantenernos fuertes. Necesitamos unirnos", dijo.

El sábado, la policía seguía en el lugar de los hechos, y el área alrededor del parque estaba cerrada al tráfico, según informes de medios locales.

"Es una enorme escena del crimen con muchas partes móviles", dijo Story. "Tomará tiempo procesarla a fondo y reabrir todo".

En Santa Fe, la capital de Nuevo México, el Senado estatal guardó un momento de silencio nocturno mientras se difundía la noticia de los tiroteos.

Los tiroteos ensombrecieron los esfuerzos de la gobernadora Michelle Lujan Grisham y de la asamblea legislativa estatal para encontrar soluciones efectivas a las tasas de criminalidad persistentemente altas y las preocupaciones sobre la violencia armada.

Lujan Grisham dijo que la tristeza por los familiares de las víctimas la hacía sentirse abrumada, así como la ira y la decepción de que más proyectos de ley de seguridad pública no llegaran a su escritorio antes de que la sesión legislativa cerrara al mediodía del sábado.

"No tenemos herramientas suficientes, no llevamos la rendición de cuentas a estas comunidades", dijo en una conferencia de prensa. "Me siento muy apenada por las personas cuyas vidas han cambiado para siempre, por una comunidad que quedará destrozada".

Lujan Grisham aprobó recientemente un paquete de penas más severas para el robo de vehículos, el tráfico de fentanilo y las amenazas de tiroteos escolares, junto con la prohibición de los dispositivos que convierten las armas convencionales en automáticas.

Los legisladores aprobaron una reforma a la ley de bandera roja del estado, según la cual es posible retirar temporalmente las armas de fuego a personas que puedan representar un peligro, y se refuerza la financiación para el tratamiento de adicciones y salud mental.

Pero la gobernadora criticó a los legisladores por la falta de avance en las reformas de justicia juvenil y destacó el aparente gran número de armas utilizadas en los tiroteos de Las Cruces.

"Estas tragedias tienen que terminar", dijo. "La cantidad de armas que llegan a los parques públicos, escuelas, iglesias, supermercados, fiestas y autos debe terminar".

Las Cruces se encuentra en el borde del desierto de Chihuahua a lo largo del río Bravo (o Grande) en el sur de Nuevo México, a unos 66 kilómetros (41 millas) al norte de la frontera entre Estados Unidos y México.