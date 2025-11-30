Se reúnen negociadores de EEUU y Ucrania cuando Trump busca negociar fin de la guerra de Rusia

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. — Funcionarios de alto rango en el gobierno del presidente Donald Trump se reunieron el domingo con negociadores ucranianos en Florida, con el objetivo de mediar para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania y preparar el escenario para las conversaciones clave planeadas esta semana en Moscú con el mandatario ruso Vladímir Putin.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, mantuvieron conversaciones con una delegación ucraniana para profundizar en los detalles de un marco de paz propuesto. Las negociaciones llegan en un momento delicado para Ucrania, cuando sigue resistiendo a las fuerzas rusas que invadieron el país en 2022 al tiempo que lidia con un escándalo de corrupción interno.

¿Cuál es el contexto de las negociaciones?

Los diplomáticos se han centrado en las revisiones del plan de 28 puntos propuesto por Trump, desarrollado en negociaciones entre Washington y Moscú. Ese plan fue criticado por estar demasiado alineado con las demandas rusas. Al comenzar la reunión el domingo, Rubio se centró en tranquilizar a Ucrania.

"El objetivo final es, obviamente, no sólo el fin de la guerra", dijo Rubio en breves declaraciones. "Sino también asegurar un fin a la guerra que deje a Ucrania soberana e independiente y con una oportunidad de verdadera prosperidad".

"Esto no se trata sólo de acuerdos de paz", agregó el principal diplomático estadounidense cuando los equipos se sentaban en el Shell Bay Club, un club de golf y raqueta desarrollado por Witkoff en Hallandale Beach.

Rustem Umerov, jefe del consejo de seguridad de Ucrania, respondió a Rubio expresando el agradecimiento de su país por los esfuerzos de Estados Unidos, un mensaje dirigido a Trump, quien en ocasiones ha afirmado que Ucrania no ha sido suficientemente agradecida por la asistencia estadounidense durante la guerra.

"Estados Unidos nos está escuchando", afirmó Umerov. "Estados Unidos nos está apoyando. Estados Unidos está trabajando a nuestro lado".

Umerov ha estado involucrado en conversaciones en curso. Pero hasta ahora, el principal negociador de Ucrania había sido Andrii Yermak, el poderoso jefe de gabinete del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. El viernes, Zelenskyy anunció la renuncia de Yermak, después que su casa fuera registrada por investigadores anticorrupción.

El gobierno de Zelenskyy se ha visto sacudido por las repercusiones de un escándalo sobre el desvío de 100 millones de dólares del sector energético a través de sobornos pagados por contratistas, lo que ha generado nuevas presiones internas para Zelenskyy.

¿Qué cambios se proponen en el plan de paz?

Hace apenas una semana, Rubio se había reunido con Yermak en Ginebra, y ambas partes dijeron que las conversaciones habían sido positivas para elaborar un plan de paz revisado.

Entre los otros miembros de la delegación ucraniana se encontraban Andrii Hnatov, jefe de las fuerzas armadas de Ucrania, y el asesor presidencial Oleksandr Bevz.

El plan, que Trump ha minimizado como un "concepto" o un "mapa" que debe ser "ajustado", también impondrá límites al tamaño del ejército de Ucrania, impedirá que el país se una a la OTAN y requerirá que Ucrania celebre elecciones en 100 días. Los negociadores han indicado que el marco ha cambiado, pero no está claro cómo se han alterado sus disposiciones.

Inicialmente había previsto que Ucrania cediera toda la región oriental del Donbás a Rusia, un punto conflictivo para Kiev.

Trump dijo el martes que enviará a Witkoff y quizás a Kushner a Moscú esta semana para reunirse con Putin sobre el plan. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en comentarios publicados el domingo en la televisión estatal rusa, dijo que Putin se reunirá con Witkoff antes del jueves, cuando Putin parte hacia India.

Tanto Witkoff como Kushner, al igual que Trump, provienen del sector inmobiliario, que valora la negociación por encima de las convenciones de la diplomacia. El par también estuvo detrás de una propuesta de 20 puntos que llevó a un alto el fuego en Gaza.

Zelenskyy escribió en X que la delegación ucraniana "trabajará rápida y sustancialmente en los pasos necesarios para poner fin a la guerra".

En su discurso nocturno del sábado, Zelenskyy dijo que la parte estadounidense estaba "demostrando un enfoque constructivo".

"En los próximos días es factible concretar los pasos para determinar cómo llevar la guerra a un final digno", dijo.

Pese a esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra, ataques continúan.

El sábado, ataques rusos con drones y misiles en y alrededor de la capital de Ucrania, Kiev, mataron al menos a tres personas e hirieron a decenas más, informaron las autoridades. Nuevos ataques durante la noche del domingo mataron a una persona e hirieron a otras 19, incluidos cuatro niños, de acuerdo con autoridades locales, cuando un dron impactó en un bloque de apartamentos de nueve pisos en la ciudad de Vyshhorod en la región de Kiev.

En una publicación en Telegram el domingo, Zelenskyy dijo que Rusia había atacado Ucrania con 122 drones de ataque y misiles balísticos.

"Estos ataques ocurren a diario. Tan solo esta semana, los rusos han utilizado casi 1,400 drones de ataque, 1,100 bombas aéreas guiadas y 66 misiles contra nuestro pueblo. Por eso debemos fortalecer la resiliencia de Ucrania cada día. Se necesitan misiles y sistemas de defensa antiaérea, y también debemos trabajar activamente con nuestros socios por la paz", destacó Zelenskyy.

"Necesitamos soluciones reales y confiables que ayuden a poner fin a la guerra", agregó.

Después que Ucrania se atribuyera el ataque que dañó una importante terminal petrolera el sábado cerca del puerto ruso de Novorossiysk, propiedad del Consorcio del Oleoducto del Caspio, Kazajistán instó a Ucrania el domingo a dejar de atacar la terminal del mar Negro. El oleoducto CPC, que comienza en Kazajistán y termina en la terminal de Novorossiysk, maneja una gran proporción de las exportaciones de petróleo de Kazajistán.

"Consideramos lo ocurrido como una acción que perjudica las relaciones bilaterales de la República de Kazajistán y Ucrania, y esperamos que la parte ucraniana tome medidas efectivas para prevenir incidentes similares en el futuro", señaló el Ministerio kazajo de Exteriores en un comunicado.