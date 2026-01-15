Trump elogia a Machado y Rodríguez en reunión histórica

El presidente estadounidense Donald Trump recibió en la Casa Blanca a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y última ganadora del prestigioso premio que el magnate codicia. Sin embargo, unas horas antes había hablado con Delcy Rodríguez, quien gobierna Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Machado es "amable", Rodríguez "es fantástica", dijo el magnate. Machado, quien ha esperado años la caída de la líder de Caracas, quiere tomar el control del país con el apoyo estadounidense y colocar a Edmundo González Urrutia al mando. Pero hace apenas diez días, Trump frustró sus aspiraciones, alegando que carecía del "respeto" necesario y que debería hacerse a un lado para facilitar la transición. Por otro lado, la exnúmero dos del dictador venezolano se está ganando gradualmente el respeto del comandante en jefe, gracias al acuerdo petrolero y la liberación de cientos de presos políticos.

"Hasta ahora, ha cumplido con todas nuestras peticiones, enfatizó hoy la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. "Tuvimos una conversación excelente, y es una persona fantástica", dijo Trump tras una larga llamada telefónica con Rodríguez. El presidente estadounidense también afirmó que quería verla pronto y viajar a Venezuela lo antes posible.

Machado, por su parte, cruzó recientemente el umbral de la Oficina Oval por primera vez desde 2005, cuando el entonces presidente George W. Bush la recibió como fundadora y directora de la ONG Súmate, que, en los albores del gobierno de Hugo Chávez, trabajó por la defensa de los derechos civiles en su país. La foto con Bush la consolidó como una figura clave de la disidencia contra el gobierno chavista, junto a figuras conservadoras como Leopoldo López y Henrique Capriles, pero también le valió de inmediato las acusaciones del gobierno de ser una "espía al servicio de la CIA" y cómplice de "complots golpistas imperialistas".

Cinco años después, Machado fue elegida para la Asamblea Nacional, obteniendo el mayor número de votos entre los diputados. En 2012, se presentó a las primarias por la coalición Mesa de la Unidad Democrática, pero fue derrotada por Capriles. A partir de esa experiencia, la actual Premio Nobel de la Paz decidió fundar el partido Vente Venezuela, que aún lidera y cuyo candidato fue Urrutia.

"Es una mujer muy agradable", dijo simplemente Donald, reiterando que no le importaría compartir el Premio Nobel de la Paz con Machado, a pesar de la irritación del comité de Oslo. "Ella ganó el premio; no debería ser yo quien lo diga, pero me gustaría tenerlo", disparó.

Mientras tanto, Washington continúa su guerra contra los buques fantasma objeto de sanciones. El Comando Sur de Estados Unidos anunció la incautación del petrolero Verónica en una operación al amanecer. "El único petróleo que saldrá de Venezuela será aquel cuya exportación se coordine de forma adecuada y legal", declaró el Comando, publicando el video de la incautación en redes sociales. Este es el sexto buque fantasma detenido en las últimas semanas.

Siguiendo con el tema del petróleo, como parte del acuerdo alcanzado con Caracas en enero, Estados Unidos concluyó su primera venta, por un valor aproximado de 500 millones de dólares. Los fondos se depositaron en cuentas bancarias controladas por el gobierno estadounidense, incluyendo una en Qatar, según lo estipula el acuerdo. La Casa Blanca calificó el acuerdo como un "acuerdo energético histórico".

Mientras tanto, Trump considera contratar a contratistas militares privados para proteger la infraestructura petrolera y energética de Venezuela, tranquilizando así a las grandes empresas. El presidente estadounidense ha reiterado repetidamente su deseo de no desplegar tropas estadounidenses en el país, especialmente durante un período prolongado. Pero para convencer a las grandes petroleras de que vuelvan a invertir, la administración debe demostrar su capacidad para garantizar la seguridad no solo durante meses, sino durante años.