Trump ´toma´ Washington

El presidente Donald Trump prometió tomar un nuevo enfoque para abordar la falta de vivienda y el crimen en Washington, incluyendo el despliegue de la Guardia Nacional, lo que llevó a la alcaldesa de la ciudad a expresar preocupaciones legales sobre quién patrullará las calles de la capital de la nación.

Trump dijo en una conferencia de prensa el lunes que estaba "desplegando la Guardia Nacional para ayudar a restablecer el orden público y la seguridad en Washington, D.C., y se les permitirá hacer su trabajo adecuadamente".

El presidente republicano comparó el crimen en la capital estadounidense con el de otras grandes ciudades, diciendo que Washington tiene un mal desempeño en seguridad en comparación con las capitales de Irak, Brasil y Colombia, entre otros.

"También estamos eliminando los barrios marginales", dijo Trump, añadiendo que Estados Unidos no perderá sus ciudades y que Washington era sólo el comienzo.

Para Trump, el esfuerzo por asumir el control de la seguridad pública en Washington representa un siguiente paso en su agenda policial después de su agresiva campaña para frenar los cruces fronterizos ilegales. Sin embargo, la medida involucra al menos a 500 agentes federales de las fuerzas del orden, además de la Guardia Nacional, lo que plantea interrogantes fundamentales sobre cómo un gobierno federal cada vez más envalentonado interactuará con sus homólogo estatales y municipales.

Combatiendo el crimen

El presidente ha utilizado sus redes sociales y los altavoces de la Casa Blanca para advertir que su gobierno tiene mano dura contra el crimen, aunque su capacidad para dar forma a la política podría estar limitada fuera de Washington, que tiene un estatus único como distrito federal establecido por el Congreso. Tampoco está claro cómo su plan abordará las causas fundamentales de la falta de vivienda y el crimen.

Trump dijo que está invocando la Sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia para desplegar a miembros de la Guardia Nacional.

Aproximadamente 500 agentes federales de las fuerzas del orden están siendo asignados para desplegarse en toda la capital de la nación como parte del esfuerzo del gobierno de Trump para combatir el crimen, dijo una persona familiarizada con el asunto a The Associated Press el lunes.

Más de 100 agentes del FBI y alrededor de 40 agentes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) forman parte del personal federal de la ley asignado a patrullajes en Washington, dijo la persona informada sobre los planes. La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Alguaciles Federales (USMS) también están contribuyendo con agentes.

La persona no estaba autorizada para discutir públicamente asuntos de personal y habló con la AP bajo condición de anonimato. El Departamento de Justicia no ha ofrecido declaraciones al respecto el lunes por la mañana.

Estadísticas de crimen

Las estadísticas policiales muestran que los homicidios, robos y allanamientos han disminuido este año en comparación con este momento en 2024. En general, el crimen con violencia ha disminuido un 26% en comparación con este momento hace un año.

Trump no ofreció detalles en sus publicaciones de Truth Social durante el fin de semana sobre posibles nuevas medidas para abordar los niveles de crimen que, argumenta, son peligrosos para los ciudadanos, turistas y trabajadores por igual. La Casa Blanca se negó a ofrecer detalles adicionales sobre el anuncio del lunes.

El Departamento de Policía y la oficina de la alcaldesa no respondieron a preguntas sobre lo que Trump podría hacer a continuación.

El presidente criticó al distrito como lleno de "tiendas de campaña, miseria, suciedad y crimen", y parece haber sido provocado por el ataque a Edward Coristine, una de las figuras más visibles del esfuerzo de reducción de burocracia conocido como DOGE. La policía arrestó a dos adolescentes de 15 años en el intento de robo de auto y anunció que se está buscando a otros.

"Este tiene que ser el lugar mejor gobernado del país, no el peor gobernado del país", aseveró Trump el miércoles.

Llamó a Bowser "una buena persona que ha intentado, pero se le han dado muchas oportunidades".

Trump ha sugerido repetidamente que el gobierno de Washington podría ser devuelto a las autoridades federales. Hacerlo requerirá la derogación de la Ley de Autonomía de 1973 en el Congreso, un paso que Trump dijo que los abogados están examinando. No obstante, podría enfrentar una fuerte resistencia.

Bowser reconoció que la ley permite al presidente tomar más control sobre la policía de la ciudad, pero sólo si se cumplen ciertas condiciones.

"Ninguna de esas condiciones existe en nuestra ciudad en este momento", sostuvo. "No estamos experimentando un aumento en el crimen. De hecho, estamos viendo cómo nuestros números de crimen disminuyen".

ENFOCÁNDOSE EN LA FALTA DE VIVIENDA

En una publicación en redes sociales el domingo, Trump había enfatizado la remoción de la población sin hogar de Washington, aunque no estaba claro a dónde irán las miles de personas.

"Las personas sin hogar tienen que mudarse, INMEDIATAMENTE", escribió Trump el domingo. "Les daremos lugares para quedarse, pero LEJOS de la Capital. Los criminales, no tienen que mudarse. Vamos a ponerlos en la cárcel, donde pertenecen".

La semana pasada, el presidente republicano ordenó a las agencias federales del orden aumentar su presencia en Washington durante siete días, con la opción de "extender según sea necesario".

El viernes por la noche, agencias federales, incluyendo el Servicio Secreto, el FBI y el USMS asignaron más de 120 oficiales y agentes para asistir en Washington.

Trump dijo la semana pasada que estaba considerando formas para que el gobierno federal tomara el control de Washington, afirmando que el crimen era "ridículo" y la ciudad era "insegura", después de la reciente agresión contra un miembro destacado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

ALCALDESA MURIEL BOWSER CUESTIONÓ SU EFECTIVIDAD

La alcaldesa demócrata Muriel Bowser cuestionó la efectividad de usar la Guardia para hacer cumplir las leyes de la ciudad y dijo que el gobierno federal podría ser mucho más útil financiando más fiscales o llenando las 15 vacantes en la Corte Superior de D.C., algunas de las cuales han estado abiertas durante años.

Bowser no puede activar la Guardia Nacional por sí misma, pero puede presentar una solicitud al Pentágono.

"Simplemente creo que no es el uso más eficiente de nuestra Guardia", dijo el domingo en el programa "The Weekend" de la cadena MSNBC, reconociendo que es "decisión del presidente cómo desplegar la Guardia".

Bowser estaba haciendo sus primeros comentarios públicos desde que Trump comenzó a publicar sobre el crimen en Washington la semana pasada. Señaló que el crimen violento en Washington ha disminuido desde un aumento en 2023. Las publicaciones de Trump durante el fin de semana describieron al distrito como "una de las ciudades más peligrosas en cualquier parte del mundo".

Para Bowser, "cualquier comparación con un país devastado por la guerra es hiperbólica y falsa".



