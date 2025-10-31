Trump se niega a decir si EEUU reanudará las pruebas nucleares

A BORDO DEL AIR FORCE ONE — El presidente Donald Trump se negó a decir el viernes si planea reanudar las pruebas de detonación nuclear subterránea, como pareció sugerir en una publicación en redes sociales esta semana que generó preocupaciones de que Estados Unidos comenzaría a probar armas atómicas por primera vez en tres décadas.

El presidente dijo a los periodistas: "Lo sabrán muy pronto", sin dar más detalles.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ofreció pocos detalles el viernes cuando se le preguntó sobre qué pruebas nucleares supervisaría el Pentágono. Pero pareció indicar a los periodistas que la intención era probar ojivas cuando dijo que "reanudar las pruebas" sería "bastante responsable".

Trump, quien habló con los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One mientras se dirigía a Florida para pasar el fin de semana, dijo: "Vamos a hacer algunas pruebas" y "Otros países lo hacen. Si ellos lo van a hacer, nosotros también lo haremos", pero luego se negó a ofrecer más detalles.

Sus comentarios han generado confusión dentro y fuera del gobierno. En una breve publicación, Trump dijo que Estados Unidos reanudaría las pruebas de ojivas nucleares en una "base igualitaria" con Rusia y China, cuyos últimos ensayos conocidos fueron en la década de 1990. Algunos de los comentarios de Trump parecían referirse a probar misiles que entregarían una ojiva, en lugar de la ojiva en sí. No ha habido indicios de que Estados Unidos comenzaría a detonar ojivas.

El Ejército prueba regularmente misiles capaces de entregar una ojiva nuclear, pero no ha detonado las armas desde 1992. El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, que Estados Unidos firmó, pero no ratificó, ha sido observado desde su adopción por todos los países poseedores de armas nucleares, excepto Corea del Norte.

El Pentágono no ha respondido a las preguntas. El Departamento de Energía, que supervisa el arsenal nuclear, se negó a comentar el viernes.

Hegseth, hablando mientras asistía a una reunión de ministros de defensa en Malasia al margen de una reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, dijo que el Pentágono trabajaría con el Departamento de Energía.

"El presidente fue claro: necesitamos tener un disuasivo nuclear creíble", afirmó. "Esa es la base de nuestra disuasión". Dijo que "reanudar las pruebas es una manera bastante responsable —muy responsable— de hacerlo. Y creo que hace que el conflicto nuclear sea menos probable".

Y agregó: "Es la directiva correcta. Nos estamos moviendo rápidamente".

Previo al comentario de Trump esta semana, Rusia anunció que había probado un nuevo dron submarino con propulsión atómica y capacidad nuclear y un nuevo misil de crucero con propulsión nuclear.

Moscú respondió a la publicación de Trump subrayando que Rusia no ha probado sus armas nucleares y ha cumplido con la prohibición mundial de pruebas nucleares. Sin embargo, advirtió que si Estados Unidos reanuda las pruebas de sus armas, Rusia también lo hará, una intensificación que podría reiniciar las tensiones de la época de la Guerra Fría.

El vicealmirante Richard Correll, nominado por Trump para liderar el comando militar a cargo del arsenal nuclear nacional, tuvo dificultades para interpretar los comentarios del presidente cuando testificó ante los senadores durante una audiencia en el Capitolio el jueves, diciéndoles: "No estoy leyendo nada en ello ni sacando nada de ello".