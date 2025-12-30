Sanciones de EE.UU. a Irán y Venezuela por programa de misiles

WASHINGTON

Estados Unidos sancionó a diez personas y empresas de Irán y Venezuela por supuestamente contribuir al comercio de drones y al programa de misiles de Irán, lo cual, según la administración Trump, amenaza a Estados Unidos y a sus aliados en Oriente Medio.

El Departamento del Tesoro manifestó que las medidas están destinadas a apoyar las sanciones que Naciones Unidas reimpuso a Irán por su programa nuclear, ejerciendo más presión sobre la República Islámica. Teherán insiste en que su programa atómico es pacífico.

Acciones de la autoridad contra el comercio de drones

Incluidos en las sanciones del martes están una empresa venezolana y su presidente, acusados de comprar drones iraníes; tres iraníes relacionados con esfuerzos para adquirir químicos utilizados para misiles balísticos; y un grupo de personas y empresas con sede en Irán vinculadas a Rayan Fan Group, una empresa holding previamente sancionada por Estados Unidos.

En febrero, el presidente Donald Trump reanudó una campaña de "máxima presión" sobre Irán en un esfuerzo por bloquear su desarrollo de armas nucleares. La campaña incluyó ataques liderados por Estados Unidos en tres instalaciones críticas de enriquecimiento iraní este verano después de una semana de conflicto abierto entre Israel e Irán, provocado por una repentina oleada de ataques de Israel contra la estructura nuclear y militar de Irán.

Detalles sobre las sanciones impuestas por EE.UU.

Esta semana, Trump advirtió a Irán que Estados Unidos podría llevar a cabo más ataques militares si intenta reconstituir su programa nuclear. Trump mantuvo conversaciones el lunes con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Florida.

"El Tesoro está responsabilizando a Irán y Venezuela por su proliferación agresiva e imprudente de armas mortales en todo el mundo", dijo John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. "Continuaremos tomando medidas rápidas para privar a aquellos que permiten el acceso del complejo militar-industrial de Irán al sistema financiero de Estados Unidos".

Reacciones de Trump ante el programa nuclear de Irán

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, expresó que Irán sigue violando las restricciones de la ONU. "La continua provisión de armas convencionales de Irán a Caracas es una amenaza para los intereses de Estados Unidos en nuestra región", señaló.