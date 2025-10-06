Trump confirma que Sean Combs le pidió que lo indultará

El presidente Donald Trump reveló que el cantante y productor Sean "Diddy" Combs solicitó un indulto presidencial en relación con su caso penal federal, según la cadena CNN.

Durante una conferencia de prensa, la periodista de la cadena televisiva Kaitlin Collins le preguntó al presidente de Estados Unidos si consideraría darle un indulto a Ghislaine Maxwell, la exsocia del fallecido financista Jeffrey Epstein y condenada a 20 años de prisión por su participación en un esquema de tráfico sexual de menores.

En consecuencia, Trump respondió que no sabía que Maxwell lo hubiera solicitado, y añadió: "Muchas personas me han pedido indultos. El que yo llamo 'Puff Daddy' me ha pedido indulto".

En agosto, un miembro del equipo de defensa de Combs le dijo a CNN que el equipo del magnate de la música se había comunicado con el gobierno de Trump para un posible indulto.

Aludió así a 'Diddy' Combs, condenado el pasado viernes 4 de octubre a cuatro años y dos meses de prisión por cargos de trata de personas con fines de prostitución.

'Tengo entendido que nos hemos comunicado y hemos tenido conversaciones en relación a un indulto', dijo la abogada Nicole Westmoreland a CNN en ese momento.

La fiscalía había solicitado 11 años de cárcel para Combs, pero el juez Arun Subramanian dictó una sentencia de 50 meses y una multa de 500 mil dólares. Combs fue condenado en el tribunal de Nueva York ante una gran multitud que incluyó a su familia.

Sin embargo, Trump expresó que ve poco probable otorgarle el indulto, pues 'parecía una buena persona. No lo conocía bien. Pero cuando me postulé, se mostró muy hostil'.