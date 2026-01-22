Trump descarta usar fuerza en Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos que no recurrirá al uso de la fuerza para tomar control de Groenlandia, aunque reiteró su interés en el territorio por razones de seguridad nacional e internacional. "No tengo por qué usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No la usaré", afirmó, al tiempo que advirtió a los aliados europeos que su objetivo es lograrlo mediante negociaciones.

El anuncio representa un giro tras meses de tensiones diplomáticas provocadas por sus amenazas de anexión, que derivaron en una de las mayores crisis transatlánticas en décadas. Trump insistió en que la opción militar "no está sobre la mesa", según declaraciones recogidas por Reuters, en un contexto marcado por la oposición de países europeos, Canadá y episodios de volatilidad en los mercados.

Pese a descartar el uso de la fuerza, el discurso del mandatario estuvo cargado de críticas y advertencias hacia Europa, a la que describió como un socio problemático más que un aliado estratégico. Trump reiteró afirmaciones cuestionadas sobre la OTAN y volvió a sostener que las elecciones presidenciales de 2020 fueron fraudulentas, además de anunciar posibles acciones penales relacionadas con ese proceso.

El punto central de su intervención fue Groenlandia, cuya ubicación estratégica entre Rusia y China, según Trump, justificaría el control estadounidense. El presidente sostuvo que Estados Unidos es la única nación capaz de proteger la isla y minimizó el alcance de su demanda al señalar que "solo pide un trozo de hielo", sin detallar los términos de una eventual negociación con Dinamarca.

Las declaraciones generaron expectación en Davos ante posibles encuentros con líderes europeos, varios de los cuales han expresado su rechazo a cualquier intento de anexión. Mientras figuras como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, han optado por un tono conciliador, otros mandatarios, entre ellos Emmanuel Macron y Mark Carney, han manifestado abiertamente su oposición, en un escenario que anticipa nuevas tensiones en la relación entre Estados Unidos y Europa.



