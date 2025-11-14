EEUU elimina aranceles sobre carne de res, café y frutas debido a presión en precios al consumidor

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes una orden ejecutiva para eliminar los aranceles sobre una amplia gama de productos, incluidos la carne de res, el café y las frutas tropicales. Es parte de una respuesta a la presión de los consumidores que se quejan de que los precios son demasiado altos.

La medida se produce después de que, en las recientes elecciones locales, los votantes señalaran que la economía era el tema de mayor peso en su decisión, lo que resultó en grandes victorias para los demócratas en las contiendas en Virginia y Nueva Jersey.

¿Qué motivó la orden ejecutiva?

El mandatario firmó la orden ejecutiva después de anunciar que Estados Unidos había alcanzado acuerdos marco con Ecuador, Guatemala, El Salvador y Argentina diseñados para aliviar los gravámenes a la importación de productos agrícolas producidos en esos países. Trump había insinuado hace unos días que reduciría los aranceles sobre el café para ayudar a aumentar las importaciones.

Trump y su gobierno han insistido durante mucho tiempo en que los aranceles no aumentan los precios al consumidor. Algunos de los productos cubiertos en la nueva orden ejecutiva no se producen en Estados Unidos. Pero los precios récord de la carne de res han sido una preocupación particular, y Trump ha dicho que tenía la intención de tomar medidas para intentar reducirlos. Los aranceles de Trump sobre Brasil, un importante exportador de carne de res, han sido un factor.

¿Cuáles son las consecuencias de esta medida?

La eliminación de aranceles podría tener un impacto significativo en el mercado de productos agrícolas, especialmente en la carne de res y el café. Los consumidores podrían ver una disminución en los precios de estos productos, lo que podría influir en su poder adquisitivo. Además, los acuerdos con otros países podrían facilitar un mayor flujo de productos agrícolas hacia Estados Unidos, beneficiando tanto a los importadores como a los consumidores.