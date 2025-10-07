Guardia Nacional de Texas llegó a Chicago

Los miembros de la Guardia Nacional de Texas llegaron a Illinois con el objetivo declarado por el presidente estadounidense, Donald Trump, de detener la violencia en el estado, especialmente en Chicago.

Fuentes locales informaron sobre la llegada de las tropas, mientras que imágenes y videos virales en redes sociales muestran una instalación de entrenamiento del Ejército en un suburbio de la ciudad.

La Guardia Nacional abordó un avión militar en Texas el lunes por la noche, mientras líderes estatales y municipales de Illinois realizaban una conferencia de prensa instando a que se mantuvieran alejados de Chicago.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, compartió una foto en redes sociales de lo que llamó "la élite" de la Guardia Nacional subiendo al avión, aunque no especificó el destino.

En tanto, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, expresó su oposición, afirmando que "Illinois no debe permitir que la administración Trump continúe su marcha autoritaria sin resistencia".

Pritzker añadió que usarán todas las herramientas disponibles para bloquear lo que consideran una toma de poder inadecuada, ya que "las tropas militares no deben usarse contra las comunidades estadounidenses".

El estado de Illinois y la ciudad de Chicago presentaron una demanda el lunes para bloquear la federalización y el despliegue de la Guardia Nacional.

En la demanda, los abogados afirmaron que el principio que separa a los militares de los asuntos domésticos está "en peligro" debido a las acciones de Trump.

Pritzker indicó que la Guardia Nacional llegó con "helicópteros militares Black Hawk y más de 100 agentes con equipo táctico completo", alegando que la administración Trump busca "causar caos, crear miedo y confusión" para justificar el despliegue militar en áreas urbanas.