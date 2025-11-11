Trump celebra el fin del cierre del gobierno

El presidente Donald Trump, en su discurso del Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington, celebró que el Congreso se acerca al fin del "shutdown" (cierre) del gobierno y anunció su intención de proclamar el Día de la Victoria en Estados Unidos.

El Senado aprobó un acuerdo de financiación del gobierno el lunes por la noche, y ahora se dirige a la Cámara para una votación tan pronto como el miércoles por la tarde, según fuentes locales.

¿Qué ocurrió?

Durante la ceremonia por el Día del Veterano, Trump elogió al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al líder de la mayoría del Senado, John Thune, por su participación en resolver el cierre del gobierno, el más largo de la historia, con 40 días. "Felicidades a ti, a John y a todos por una gran victoria", dijo Trump en comentarios dirigidos a Johnson. "Estamos abriendo nuestro país. Nunca debería haber sido cerrado".

Por otro lado, Trump anunció su intención de proclamar el Día de la Victoria también en Estados Unidos. "Vi al Reino Unido y a Rusia celebrando la victoria de la Segunda Guerra Mundial, y pensé: 'Debemos tener un Día de la Victoria'", declaró. "Nadie ha hablado de ello en nuestro país, pero a partir de ahora, celebraremos la victoria en la Primera y la Segunda Guerra Mundial".

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

"Estamos recuperando el orgullo y el espíritu victorioso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos", añadió. El mandatario aprovechó para felicitar a los veteranos y recordarles que su administración hizo un proceso en abordar un retraso de años de solicitudes de beneficios para ellos. Dijo que su gobierno ha reducido las reclamaciones no procesadas a la mitad desde que asumió el cargo en enero. "Ese es un gran logro, y Doug lo va a reducir a cero", dijo Trump, refiriéndose al Secretario de Asuntos de Veteranos (VA), Doug Collins.

Trump prometió eliminar "el 100% de ese retraso. Nos estamos moviendo a ese ritmo, y ya hemos procesado más de 3 millones de reclamaciones de acumulación", dijo. En agosto, el VA informó que había procesado alrededor de 2,5 millones de reclamaciones este año fiscal y las estaba "completando un 17,8% más rápido" que en el año fiscal 2024.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Finalmente, Trump aprovechó su discurso para promover los esfuerzos de su administración para reducir la falta de vivienda de los veteranos de guerra, incluida su orden ejecutiva de establecer el Centro Nacional para la Independencia de Guerreros, que proporciona servicios de vivienda, capacitación laboral y abuso de sustancias a los veteranos en el área de Los Ángeles. También destacó su firma de la Ley de Reforma del Programa de Préstamos Hipotecarios en julio, que tiene como objetivo ayudar a los veteranos a evitar las ejecuciones hipotecarias.