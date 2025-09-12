Trump asegura detención de sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

El presidente de Estados Unidos anunció este viernes en una entrevista en el programa matinal de Fox News que cree "con un alto grado de certeza" que el asesino de su aliado Charlie Kirk está "detenido". Trump, que no ofreció demasiados detalles y contó que la información le había llegado "cinco minutos antes de entrar en antena", también dijo que alguien "muy cercano a [el sospechoso] lo delató", y agregó que las autoridades ampliarían esa confusa información a lo largo de este viernes. "La policía local y el gobernador... Todos han hecho un gran trabajo", sentenció.

Sobre la pista que condujo a la detención, el republicano dijo que fue un pastor religioso, "amigo" de alguien que participaba en la investigación, el que convenció al padre del sospechoso sobre la conveniencia de entregarlo

El tipo, según ha prometido el gobernador de Utah, Estado en el que se produjo el crimen, podría enfrentarse a la pena de muerte, legal en esa parte del país. Trump se sumó este viernes a esa esperanza de que el presunto asesino sea ajusticiado

De confirmarse la información dada por el presidente -que, fiel a sí mismo, añadió dos extraños matices: el de que la noticia la estaba dando "en base a lo que" ha escuchado y el de que "no está libre" de ser corregido-, han hecho falta 36 horas para dar captura al sospechoso del asesinato, el miércoles pasado, del activista conservador.

El FBI anunció a última hora de la noche del jueves, en una decepcionante conferencia de prensa en Orem (Utah), que el aún estaba a la fuga el tipo que disparó a Kirk ante una multitud y desde una distancia de unos 70 metros una bala que le dio en el cuello y que lo mató inmediatamente mientras participaba en un acto público en el campus de la universidad de Utah Valley.

En una aparición en el programa Fox & Friends -con tres presentadores sentados en sofás blancos con Nueva York de fondo, es tal vez el espacio al que más minutos televisivos ha regalado Trump desde su entrada en política-, el presidente de Estados Unidos afirmó que Kirk era "como un hijo" para él. También destacó lo importante que este, "un tipo brillante", fue en su segundo triunfo electoral, del pasado noviembre: "Me ayudó con TikTok", recordó Trump.

Kirk era esencial en la movilización del voto juvenil y, desde su entrada en escena hace 13 años, cuando solo era un muchacho de 18, trabajó incansablemente por atraer a los jóvenes no necesariamente involucrados en política, especialmente a los hombres, al movimiento MAGA (Make America Great Again). "Nunca los he visto recurrir a una sola persona tanto como lo hicieron con Charlie", agregó Trump.

El presidente estadounidense tampoco perdió la oportunidad de cargar todas las culpas de la creciente violencia política que asuela Estados Unidos en la izquierda. "Diré algo que me meterá en problemas, pero me da igual", contestó a una pregunta en la que le sugirieron tímidamente que los "los radicales de la derecha" también pueden ser parte del problema. "Esos suelen ser radicales porque no quieren ver delincuencia. Los radicales de izquierda son el problema".

No quiso ver el video

También desveló que no había querido ver el video del momento en el que la bala impacta en el cuello de Kirk mientras estaba a mitad de uno de los eventos que solía organizar en universidades de todo el país para provocar debate desde dentro de esas instituciones, por lo general, de espíritu progresista. Trump, que confirmó que asistirá al funeral del comentarista ultraconservador, fallecido a los 31 años, dijo que prefería recordarlo "como realmente era" y definió el video, en el que se ve casi morir en directo, mientras la sangre le mana a borbotones, como "horrible". Ese momento, inmortalizado por centenares de teléfonos móviles de los cerca de tres mil asistentes al acto, ha corrido como la pólvora por internet.

Según las primeras conclusiones de la investigación, el sospechoso perpetró su crimen con un rifle de caza "de alta capacidad" que los agentes encontraron "en un bosque cercano" al lugar de los hechos envuelto en una toalla. También se ha hablado de que había balas marcadas con mensajes en defensa del colectivo trans.

A lo largo del jueves, el FBI, que recibió unas siete mil pistas, publicó cuatro fotos y dos videos del sospechoso, al tiempo que ofreció una recompensa de 100.000 dólares a quien colaborara la captura del presunto asesino. Los líderes del FBI, Kash Patel y Dan Bognino, viajaron Salt Lake City para participar de las labores de investigación y, supuestamente, en un gran anuncio que nunca llegó.