El cambio drástico de Trump ante Vladimir

NUEVA YORK, NY

El presidente Donald Trump llegó a su encuentro con Vladímir Putin en busca de un acuerdo de alto el fuego y con la amenaza de "graves consecuencias" y nuevas sanciones si el mandatario ruso no accedía a poner fin a los combates en Ucrania.

En cambio, fue Trump quien dio un paso atrás, dejando de lado su demanda de un alto el fuego a favor de buscar un acuerdo de paz integral, una postura que se alinea con la de Putin.

Después de sostener conversaciones telefónicas con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y dignatarios europeos, Trump publicó en su plataforma de redes sociales mientras regresaba de Alaska que "se determinó por todos que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es ir directamente a un acuerdo de paz, el cual pondría fin a la guerra, y no un simple acuerdo de alto el fuego, que a menudo no se sostiene".

Fue un cambio drástico que dejó al descubierto los desafíos de tratar con un astuto adversario como Putin, así como las complejidades de un conflicto que Trump prometió varias veces durante su campaña que podía resolver en 24 horas.

Aunque los mandatarios europeos sintieron alivio de que Trump no alcanzara un acuerdo en el que Ucrania deba ceder territorio o que favoreciera de alguna manera a Moscú, la cumbre le permitió a Putin recuperar su lugar en el escenario mundial y pudo haberle dado a Rusia más tiempo para avanzar con su ofensiva en Ucrania.

"Estamos de regreso a donde estábamos antes sin que él haya ido a Alaska", dijo Fiona Hill, quien se desempeñó como asesora principal de Trump en cuestiones sobre Rusia en el Consejo de Seguridad Nacional durante su primer mandato, incluso cuando se reunió por última vez con Putin en Helsinki en 2018.

En una entrevista, Hill argumentó que Trump había salido de la reunión en una posición más débil al cambiar de postura. Otros dignatarios, afirmó, podrían ahora mirar al presidente de Estados Unidos y pensar que "no es el gran tipo que cree que es y ciertamente no es el genio de los acuerdos".

"Todo este tiempo Trump estuvo convencido de que tenía increíble poder de persuasión", subrayó Hill, pero salió de la reunión sin un alto el fuego, la "única cosa" por la que había estado presionando, incluso después de que le dio al dignatario ruso el "trato de alfombra roja".

Trump ha "tropezado con una roca con la forma de Putin, quien no quiere nada de él aparte de Ucrania", puntualizó.







