Trump recibe a Zelensky y líderes europeos en la Casa Blanca

Trump recibe a Zelensky y líderes europeos en la Casa BlancaLíderes mundiales se congregan en la Casa Blanca tras cumbre entre Trump y Putin.
El Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, arribó a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump.
Los Mandatarios de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y más líderes europeos acompañan al líder ucraniano.
El Presidente estadounidense presiona a Zelensky para que acepte un acuerdo de paz a cambio de entregar parte del territorio ucraniano a Rusia.
Trump se alineó con el Presidente ruso, Vladimir Putin, luego de su cumbre del viernes en Alaska.
A la Casa Blanca arribaron:
-Secretario General de la OTAN, Mark Rutte
-Comisionada de la Unión Europea, Ursula Von der Leyen
-Gran Bretaña, Keir Starmer
-Italia, Giorgia Meloni
-Francia, Emmanuel Macron
-Finlandia, Alexander Stubb
-Alemania, Friedrich Merz
