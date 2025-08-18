Trump recibe a Zelensky y líderes europeos en la Casa Blanca

El Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, arribó a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump.

Los Mandatarios de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y más líderes europeos acompañan al líder ucraniano.

El Presidente estadounidense presiona a Zelensky para que acepte un acuerdo de paz a cambio de entregar parte del territorio ucraniano a Rusia.

Trump se alineó con el Presidente ruso, Vladimir Putin, luego de su cumbre del viernes en Alaska.

A la Casa Blanca arribaron:

-Secretario General de la OTAN, Mark Rutte

-Comisionada de la Unión Europea, Ursula Von der Leyen

-Gran Bretaña, Keir Starmer

-Italia, Giorgia Meloni

-Francia, Emmanuel Macron

-Finlandia, Alexander Stubb

-Alemania, Friedrich Merz



