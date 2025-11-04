Avión de UPS se estrella durante despegue en Louisville, Kentucky; hay al menos 3 muertos

Un enorme avión de carga de UPS con tres personas a bordo se estrelló y explotó el martes durante el despegue del aeropuerto en Louisville, Kentucky, dejando al menos tres muertos y 11 heridos.

Se anticipa que la cifra de víctimas aumente, informó el gobernador. El avión se estrelló alrededor de las 5:15 de la tarde mientras despegaba del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali, de Louisville, con destino a Honolulu, señaló la Administración Federal de Aviación (FAA por sus iniciales en inglés).

¿Qué ocurrió?

En un video se pueden ver llamas que salen del ala izquierda del avión y una estela de humo. Posteriormente, la aeronave se eleva ligeramente del suelo antes de estrellarse y convertirse en una enorme bola de fuego. El video también mostró daños en partes del techo de un edificio ubicado al final de la pista.

"Estamos pidiendo a todos los habitantes de Kentucky que recen por los afectados", dijo el gobernador Andy Beshear a The Associated Press.

El incidente desató una enorme respuesta en la que participaron agencias de policía y bomberos y, debido a las llamas, algunos socorristas "han tenido que resguardarse detrás de diferentes cosas", dijo Beshear.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

"Sigue siendo una situación muy peligrosa que involucra distintos materiales inflamables o potencialmente explosivos", añadió Beshear. El alcalde Craig Greenberg dijo a la cadena local WLKY-TV que el combustible en el avión era una "razón de extrema preocupación por muchos motivos distintos".

La mayor instalación de manejo de paquetes de UPS se encuentra en Louisville. El centro emplea a miles de trabajadores, cuenta con 300 vuelos diarios y clasifica más de 400.000 paquetes por hora.

Se extendió una orden de resguardarse en interiores a todas las áreas ubicadas al norte del aeropuerto, hasta el río Ohio. El aeropuerto de Louisville se ubica a tan sólo 10 minutos del centro de la ciudad, por donde atraviesa el río y marca los límites estatales con Indiana.