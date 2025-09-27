4 muertos por inundaciones en Arizona tras fuertes lluvias

GLOBE, Arizona, EE.UU.

Cuatro personas han muerto después de que fuertes lluvias causaran inundaciones en Arizona, lo que llevó a algunas personas en una comunidad rural a refugiarse en los techos de sus casas.', dijeron las autoridades el sábado.

Tres personas murieron después de que la lluvia inundara Globe, una comunidad de aproximadamente 7.250 habitantes a unos 142 kilómetros (88 millas) al este de Phoenix, dijo Carl Melford, gerente de emergencias en el condado de Gila. Dos personas fueron encontradas en un vehículo y otra en las aguas de la inundación, comentó. Las autoridades no las identificaron por el momento.

Otra persona fue encontrada muerta el sábado por la mañana cerca de un vehículo atrapado por la inundación en los suburbios de Phoenix la noche anterior. El vehículo parecía estar vacío después de que fuera avistado parcialmente sumergido en unos 2,4 metros (8 pies) de agua el viernes por la noche en un área verde, dijo el Departamento de Bomberos de Scottsdale. Después de que el agua bajara un poco durante la noche, los equipos encontraron el cuerpo de una persona atrapada debajo de un puente peatonal, informó el departamento.

En Globe, una de las comunidades mineras más antiguas de Arizona, los funcionarios policiales están investigando informes de personas que podrían estar desaparecidas, dijo Melford, pero no pudo especificar un número.

"Ahora tenemos una búsqueda y rescate masiva en marcha", expresó.

La lluvia cayó y rápidamente inundó el área del centro el viernes, comentó Melford. Una de las primeras áreas afectadas fue un distribuidor de tanques de propano, enviando alrededor de 1.000 tanques de uso residencial por toda la comunidad, explicó.

"Hay tanques de propano por todo el centro de Globe", comentó, agregando que trabajadores de materiales peligrosos han sido enviados al lugar. "Afortunadamente, ninguno de ellos se encendió o explotó".

El área experimentó inundaciones previamente en 2021 después de un incendio forestal, pero esta vez fue distinto, señaló Melford.

"Fue una cantidad extremadamente grande de lluvia en un periodo extremadamente corto", manifestó.

Las autoridades están pidiendo a los residentes que no salgan a buscar en las aguas porque los funcionarios de búsqueda y rescate están acompañados por perros que podrían captar el olor de voluntarios en lugar de posibles víctimas de la inundación. Si las personas quieren ayudar, deberían comenzar asistiendo a amigos y vecinos, dijo Melford.

El concejo municipal de Globe declaró una emergencia, diciendo que nunca habían visto algo como la inundación.