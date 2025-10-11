Policía confirma muerte de 16 personas en explosión en fábrica de explosivos en Tennessee

McEWEN, Tennessee, EE.UU. (AP) — Una explosión en una zona rural de Tennessee que arrasó una planta de explosivos y se sintió a kilómetros de distancia mató a 16 personas y no dejó sobrevivientes, informaron las autoridades.

La explosión dejó un caos humeante de metal retorcido y vehículos carbonizados en la planta de Accurate Energetic Systems, que suministra e investiga explosivos para las fuerzas militares.

Aún se desconoce la causa de la explosión. Los investigadores están peinando la propiedad incinerada en busca de evidencia.

“Es un torbellino de emociones”, declaró el jefe policial del condado Humphreys, Chris Davis, en conferencia de prensa, haciendo una pausa para aclararse la garganta antes de pedir oraciones por las familias de las víctimas con una voz temblorosa.

“No hemos recuperado sobrevivientes”, añadió.

Durante una vigilia en la Capilla Hurricane en McEwen, el pastor principal Tim Farris señaló que muchos de los asistentes se conocen entre sí y conocen a las víctimas y sus familias.

“Mucha gente está sufriendo. Mucha gente llora inconsolablemente”, dijo. “Nos entristece que nuestra comunidad esté pasando por esto, pero es una oportunidad tremenda para que la iglesia ministre a muchas de esas personas hoy”.

Farris dijo que habló con algunos familiares de las víctimas el viernes, quienes estaban en estado de shock y aturdidos, y no mostraron mucha emoción. Eso había cambiado para el sábado, agregó.

“Hablando hoy con algunas familias, estaban muy conmovidas”, afirmó Farris. “Apenas pueden hablar, están muy sensibles. Creo que a medida que esto avance, afectará a más personas. La profundidad de esto, la realidad de la situación. Ahí es cuando más van a necesitar a la gente”.

Pamela Jane Brown fue una de las personas que acudió para rezar por amigos desaparecidos en la explosión y sus familias. Dijo que un conocido de su familia pasaba en auto por la planta cuando explotó, y resultó “bastante herido... todo cortado y magullado”, pero ahora se está recuperando en casa.

“Me rompió el corazón”, añadió, tras enterarse de la explosión en las redes sociales. Reunirse con otros para orar “fue una unión de la comunidad, una buena sensación”.

Las autoridades estatales trasladaron un equipo de “ADN rápido” para ayudar a identificar los restos recuperados en el sitio.

Davis dijo que alrededor de 300 socorristas trabajan de manera “lenta y metódica” al tiempo que lidian con material explosivo que ha sido dañado y sigue siendo volátil. Se cuenta con una ambulancia y un helicóptero para evacuaciones aéreas, por la seguridad de los socorristas.

“No se trata de un accidente laboral, no se trata de un tornado, fueron explosiones. Y diría que, en este momento, lidiamos con restos humanos”, indicó.

Guy McCormick, un agente especial de supervisión de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) dijo que los especialistas en explosivos y técnicos en bombas tratan de asegurar el área antes que lleguen los investigadores nacionales del organismo. Afirmó que la naturaleza de la escena puede cambiar debido al calor y la presión causados por la explosión.

Davis señaló que podrían pasar días, semanas o incluso meses antes que se descarte la posibilidad de un acto delictivo.

El sitio está ubicado en una zona densamente boscosa del centro de Tennessee, entre el económicamente importante río Tennessee al oeste y la bulliciosa metrópolis de Nashville al este. Modestos hogares salpican el paisaje boscoso, viviendas pertenecientes a “gente de campo de toda la vida”, como lo describió el local Terry Bagsby.

“Mucho dolor”

Bagsby, de 68 años, está jubilado, pero ayuda trabajando en la caja de una gasolinera cerca del sitio. Dijo que la comunidad está “muy, muy triste”.

Señaló que conoce a personas que trabajaban en el sitio.

No sé cómo explicarlo...

Sólo mucho dolor

En una conferencia de prensa vespertina, las autoridades anunciaron que habrá consejeros disponibles para los estudiantes en duelo el lunes.

El sábado por la tarde, en la iglesia de McEwen, unas 30 personas rezaron juntas por las víctimas de las explosiones y sus familias. Cuando rezaban, sonaba música y los dolientes inclinaban la cabeza y cerraban los ojos. Algunos se arrodillaron en un altar, colocando sus manos sobre los hombros de otros. Algunos lloraban suavemente, entre las oraciones susurradas.

Después de la vigilia, Farris, el pastor, dijo a los medios que el área ha visto su parte de tragedias y pérdidas de vidas, incluida una inundación mortal hace unos años. Pidió oraciones por los socorristas.

“Esto es agotador físicamente. Este tipo de cosas pesan mentalmente. Llevan eso a casa. También necesitan oración y aliento”, aseveró.

En el sitio web de la empresa se indica que procesa explosivos y municiones en una instalación de ocho edificios que se extiende por colinas boscosas en el área de Bucksnort, a unos 97 kilómetros (60 millas) al suroeste de Nashville. No se sabe cuántas personas trabajan en la planta o cuántas estaban allí cuando ocurrió la explosión.

Accurate Energetic Systems, con sede en la cercana McEwen, sostuvo en una publicación en redes sociales el viernes que sus “pensamientos y oraciones” están con las familias y la comunidad afectada.

“Extendemos nuestra gratitud a todos los socorristas que continúan trabajando incansablemente en condiciones difíciles”, se lee en la publicación.

La explosión despertó a los residentes

La empresa ha recibido numerosos contratos militares, principalmente del Ejército y la Marina de Estados Unidos, para suministrar diferentes tipos de municiones y explosivos, según registros públicos. Los productos van desde explosivos a granel hasta minas terrestres y pequeñas cargas de demolición, incluido el C4.

Cuando ocurrió la explosión, los residentes de Lobelville, a 20 minutos en auto del lugar, relataron que sintieron que sus casas retumbaron, y algunas personas capturaron el fuerte estruendo de la explosión en las cámaras de sus hogares.

La explosión sacudió a Gentry Stover de su sueño.

“Pensé que la casa se había derrumbado conmigo dentro”, dijo a The Associated Press. “Vivo muy cerca de Accurate y me di cuenta unos 30 segundos después de despertarme que tenía que haber sido eso”.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, publicó en X que se mantiene al tanto de la situación y pidió “a los habitantes de Tennessee que se unan a nosotros en oración por las familias afectadas por este trágico incidente”.

Un pequeño grupo se reunió el viernes por la noche en un parque cercano para una vigilia, sosteniendo velas mientras rezaban por los desaparecidos y sus familias y cantaban “Amazing Grace”.

Estados Unidos tiene un larga historial de accidentes mortales en lugares de trabajo, como la explosión de la mina de carbón de Monongah, en la que murieron 362 hombres y niños en Virginia Occidental en 1907. Varios accidentes industriales de alto perfil ocurridos en la década de 1960 llevaron al presidente Richard Nixon a firmar una ley para crear la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos (OSHA por sus siglas en inglés) al año siguiente.

En 2019, Accurate Energetic Systems enfrentó varias pequeñas multas del Departamento de Trabajo por violaciones de políticas destinadas a proteger a los trabajadores de la exposición a productos químicos peligrosos, radiación y otros irritantes.