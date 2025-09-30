Un mexicano es la segunda víctima mortal de tiroteo en instalación del ICE en Dallas

Un ciudadano mexicano que estaba entre las tres personas que fueron heridas de bala en una oficina de inmigración en Dallas la semana pasada falleció el martes, convirtiéndose en la segunda persona muerta como resultado del ataque, informaron las autoridades.

La familia de Miguel Ángel García Hernández indicó que murió después de ser retirado del respirador artificial, según un comunicado proporcionado a través de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), una organización de derechos civiles. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que García Hernández murió temprano el martes. La agencia dijo que tenía 31 años, pero LULAC dijo que tenía 32.

Las autoridades han dicho que el autor del ataque del 24 de septiembre, Joshua Jahn, de 29 años, disparó indiscriminadamente desde un tejado cercano hacia la instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y hacia una furgoneta que contenía detenidos en un área cerrada. Las autoridades han dicho que Jahn odiaba al gobierno de Estados Unidos y quería incitar al terror matando a agentes federales.

Ningún miembro del personal del ICE resultó herido en el tiroteo, y Jahn se suicidó después del ataque.

Un detenido de El Salvador, Norlan Guzmán Fuentes, de 37 años, también perdió la vida.

El ataque ocurrió en momentos en que las detenciones masivas de inmigrantes han generado rencor hacia los agentes del ICE y han sembrado miedo en las comunidades inmigrantes de todo el país.

Stephany Gauffeny, esposa de García Hernández, señaló en el comunicado que su esposo "era un buen hombre, un padre amoroso y el proveedor de nuestra familia".

"Acabábamos de comprar nuestra primera casa juntos, y él trabajaba duro todos los días para asegurarse de que nuestros hijos tuvieran lo que necesitaban", sostuvo. "Su muerte es una tragedia sin sentido que ha dejado a nuestra familia destrozada. No sé cómo explicarles a nuestros hijos que su padre se ha ido".

En una entrevista anterior con la televisión WFAA, dijo que su esposo era un tipo al que le gustaba hacer reír a la gente y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás.

Gauffeny está esperando su quinto hijo, indicó LULAC.

Eric Cedillo, un abogado de Dallas que ha estado ayudando a Gauffeny desde el tiroteo, dijo que ella había presentado una petición para la residencia permanente de su esposo. Indicó que García Hernández llegó a Estados Unidos cuando tenía unos 13 años y ha vivido en el área metropolitana de Dallas desde entonces.

García Hernández estaba siendo llevado a la instalación del ICE la mañana del tiroteo después de que se emitiera una orden de detención de inmigración para él tras un arresto en agosto. Gauffeny le dijo a WFAA que fue arrestado por cargos de conducir en estado de ebriedad y evadir el arresto en el condado de Tarrant. Afirmó que el último cargo fue retirado, y Cedillo dijo que García Hernández cumplió condena por el primero.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum declaró el martes que su gobierno ayudó a la madre de García Hernández con el papeleo necesario para permitirle viajar a Dallas. Añadió que su gobierno pidió a las autoridades estadounidenses una investigación y que México se involucraría si hubiera algún tipo de violación de los derechos de García Hernández.

Siguiendo los procedimientos de la agencia, los detenidos estaban restringidos dentro de la furgoneta, dijo un funcionario del ICE, quien afirmó que los agentes federales corrieron para sacarlos y brindar ayuda pese a los disparos.

La hermana de Guzmán Fuentes, Alba Rubida Guzmán, dijo que su hermano salió de El Salvador cuando tenía 17 años y trabajó en Estados Unidos durante dos décadas.