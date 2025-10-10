EEUU inicia despidos de trabajadores federales en medio del cierre del gobierno

La oficina de presupuesto de la Casa Blanca dijo el viernes que han comenzado los despidos masivos de trabajadores federales, en un intento del gobierno del presidente Donald Trump de ejercer mayor presión sobre los legisladores demócratas mientras el cierre del gobierno llegaba a su 10mo día.

Russ Vought, el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, manifestó en X que los 'RIF han comenzado', refiriéndose, por sus siglas en inglés, a los planes de reducción de personal.

Un portavoz de la oficina de presupuesto indicó que las reducciones son 'sustanciales', pero no ofreció más detalles.

Los trabajadores federales de salud, el Departamento de Educación y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad fueron algunos de los que reportaron impactos inmediatos en sus plantillas laborales, que podrían contar con miles de empleados.

La agresiva medida de la oficina de presupuesto de Trump va mucho más allá de lo que suele ocurrir en un cierre del gobierno y recrudece una dinámica ya tóxica entre la Casa Blanca y el Congreso. Las conversaciones para poner fin al cierre son casi inexistentes.

Típicamente, los trabajadores federales son suspendidos temporalmente, pero regresan a sus puestos una vez que el cierre termina, tradicionalmente con pago retroactivo. Se calcula que unos 750.000 empleados sean suspendidos durante el cierre, según han dicho funcionarios.

La senadora republicana Susan Collins criticó duramente la medida del gobierno federal.

'Me opongo firmemente al intento del director de la OMB, Russ Vought, de despedir permanentemente a trabajadores federales que han sido suspendidos debido a un cierre del gobierno completamente innecesario', dijo Collins, presidenta de la Comisión de Asignaciones del Senado, usando las siglas en inglés de la Oficina de Gestión y Presupuesto.

'Su trabajo es increíblemente importante para servir al público', dijo en un comunicado, agregando que los 'despidos arbitrarios' causan daño a las familias en su estado —Maine— 'y en todo nuestro país'.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que la culpa de los despidos recaía en Trump.

'Seamos claros: nadie está obligando a Trump y Vought a hacer esto', señaló Schumer. 'No tienen que hacerlo; quieren hacerlo. Están eligiendo insensiblemente dañar a las personas: los trabajadores que protegen nuestro país, inspeccionan nuestros alimentos, responden cuando ocurren desastres. Esto es caos deliberado'.

La Casa Blanca había indicado que utilizaría la agresiva táctica de despidos desde poco antes del 1 de octubre, el día que comenzó el cierre del gobierno, y ordenó a todas las agencias federales que presentaran sus planes de reducción de personal a la oficina de presupuesto para su revisión.

Se indicó que la reducción de personal podría aplicarse a programas federales cuyo financiamiento caducaría en un cierre del gobierno, que no están financiados de otra manera y que 'no coinciden con las prioridades del presidente'.

El viernes, el Departamento de Educación fue una de las agencias afectadas por nuevos despidos, dijo un portavoz del departamento, sin proporcionar más detalles. El departamento tenía alrededor de 4.100 empleados cuando Trump asumió el cargo en enero, pero su fuerza laboral se redujo casi a la mitad en medio de despidos masivos en los primeros meses del nuevo gobierno. Al inicio del cierre, tenía alrededor de 2.500 empleados.

Los trabajadores federales de salud también estaban siendo despedidos, aunque un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos no dijo cuántos ni qué agencias estaban siendo más afectadas.

También se han emitido avisos de despido en la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, que lidera los esfuerzos federales para reducir el riesgo a la infraestructura cibernética y física del país, según una persona familiarizada con las acciones que habló de forma anónima porque no estaba autorizada para discutirlas.

Y un funcionario del sindicato Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, que está demandando al gobierno de Trump por los despidos, dijo en un documento legal el viernes que el Departamento del Tesoro está listo para emitir avisos de despido a 1.300 empleados.

El sindicato pidió a un juez federal una orden de restricción para detener los despidos, calificando la acción como un abuso de poder diseñado para castigar a los trabajadores y presionar al Congreso.

'Es vergonzoso que el gobierno de Trump haya utilizado el cierre del gobierno como excusa para despedir ilegalmente a miles de trabajadores que brindan servicios primordiales a comunidades en todo el país', dijo el presidente de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, Everett Kelley, en un comunicado.

Los demócratas han intentado desafiar al gobierno, argumentando que los despidos podrían ser ilegales, y parecían fortalecidos por el hecho de que la Casa Blanca aún no los había llevado a cabo.

Sin embargo, Trump dijo esta semana que pronto tendría más información sobre cuántos empleos federales serían eliminados.

'Si esto sigue así, será sustancial, y muchos de esos empleos nunca volverán', dijo el martes el mandatario en el Despacho Oval mientras se reunía con Mark Carney, el primer ministro canadiense.

Mientras tanto, los pasillos del Capitolio estaban tranquilos el viernes, en el 10mo día del cierre, mientras la Cámara de Representantes y el Senado fuera de Washington, así como ambos partidos, se preparaban para una prolongada lucha por el cierre del gobierno. Los republicanos del Senado han intentado repetidamente persuadir a los demócratas para que voten por un proyecto de ley provisional para reabrir el gobierno, pero estos se han negado mientras esperan un compromiso firme para extender los beneficios de salud.

Algunos republicanos en el Capitolio han sugerido que las amenazas de Vought de despidos masivos han sido poco útiles para las conversaciones bipartidistas sobre el estancamiento presupuestario.

Y la principal demócrata en la Comisión de Asignaciones del Senado, la senadora Patty Murray, dijo en un comunicado que el 'cierre no le da a Trump o Vought nuevas facultades especiales' para despedir a los trabajadores.

'Esto no es nada nuevo, y nadie debería ser intimidado por estos delincuentes', agregó.

No había señales de que los líderes demócratas y republicanos del Senado estuvieran siquiera hablando sobre una forma de resolver el estancamiento. En cambio, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, continuó tratando de atraer a los demócratas centristas que podrían estar dispuestos a cruzar las líneas partidarias mientras el dolor del cierre se prolonga.

'Es hora de armarse de valor', dijo Thune en una conferencia de prensa.

La Asociación para el Servicio Público, una organización no partidista que da seguimiento al servicio federal, dice que más de 200.000 funcionarios civiles han dejado sus puestos desde el inicio de esta administración en enero debido a despidos anteriores, jubilaciones y ofertas de renuncia diferidas.