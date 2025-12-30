Tormenta ártica trae nieve y vientos a los Grandes Lagos y al noreste de EEUU

Una masa de aire ártico trajo el martes fuertes vientos, intensas nevadas y temperaturas gélidas a la zona de los Grandes Lagos y al noreste de Estados Unidos, un día después de que un ciclón extratropical atravesó el centro-norte del país, dejando a miles de clientes sin electricidad.

Se tiene previsto que los vientos racheados contribuyan a las bajas sensaciones térmicas, con temperaturas que caerán por debajo del punto de congelación incluso en el extremo sur de la franja de Florida, indicó el Servicio Meteorológico Nacional.

¿Qué efectos tuvo la tormenta en la región?

La tormenta que golpeó esta semana partes de las Llanuras y los Grandes Lagos dejó un aire mucho más frío, fuertes vientos y una mezcla de nieve, hielo y lluvia que dificultó los desplazamientos. Los meteorólogos señalaron que se intensificó lo suficientemente rápido como para cumplir con los criterios de un ciclón extratropical, un sistema que se fortalece rápidamente a medida que disminuye la presión.

Kristen Schultz, quien viajaba de regreso a su casa en Alaska, señaló que le tomó cuatro horas llegar al aeropuerto de Minneapolis el martes.

"Simplemente salgan con mucho más tiempo y, de esa manera, incluso si las cosas salen bien, no tienen que estresarse", dijo. "Y están listos por si las cosas no van tan bien".

Más de 115.000 clientes estaban sin electricidad en todo el país a primera hora del martes, alrededor de una tercera parte de ellos en Michigan, según Poweroutage.us.

Impacto de la tormenta en el suministro eléctrico

A medida que la tormenta se desplaza hacia Canadá, el aire gélido que la sigue se extenderá por gran parte de los dos tercios orientales del país, indicó el Servicio Meteorológico Nacional, alimentando la "máquina de nieve" de efecto lacustre en áreas a sotavento de los Grandes Lagos.

Algunas zonas en el oeste y el norte del estado de Nueva York recibieron al menos 30 centímetros (un pie) de nieve el lunes y sus totales podrían alcanzar hasta 91 centímetros (3 pies) esta semana, informaron los meteorólogos. Los fuertes vientos del lunes, incluyendo una ráfaga de 130 kph (81 mph) en Buffalo, Nueva York, derribaron árboles y cableado en toda la región, indicó el servicio meteorológico.

"A estas alturas, parece que ya pasó lo peor, y esperamos que las condiciones mejoren especialmente hacia la tarde de hoy", dijo Andrew Orrison, del servicio meteorológico.

Videos publicados en redes sociales mostraban a personas que tenían problemas para caminar en condiciones de mucho viento, así como un canal en el centro de Buffalo obstruido con ramas de árboles y otros escombros que fueron derribados por el viento procedente del lago Erie.

A poca distancia al sur de Buffalo, en Lackawanna, Diane Miller fue captada en video mientras era arrastrada por el viento desde los escalones frontales de la casa de su hija hacia unos arbustos. No sufrió heridas de gravedad.

"Abrí su puerta y el viento me atrapó, y salí volando", dijo Miller a la cadena WKBW-TV.

Aún había posibilidades de condiciones de ventisca en algunas áreas, dijeron los meteorólogos. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, advirtió a los residentes de zonas afectadas que eviten todos los traslados innecesarios.

Testimonios de afectados por las condiciones climáticas

Los potentes vientos en el lago Erie desplazaron el agua hacia el extremo oriental de la cuenca, cerca de Buffalo, Nueva York, y redujeron el nivel del agua en el lado occidental, en Michigan, exponiendo el lecho del lago, e incluso los restos de un automóvil y una moto de nieve hundidos.

Kevin Aldrich, un trabajador de mantenimiento de Monroe, Michigan, de 33 años, dijo que nunca había visto retroceder tanto el lago y quedó sorprendido el lunes cuando pudo ver los restos de antiguos muelles que datan de la década de 1830. Publicó fotos en redes sociales de pilotes de madera que sobresalían del lodo.

"Donde están (los pilotes) normalmente habría unos 12 pies (3,6 metros) de profundidad", señaló. "Normalmente podemos pasar con nuestro bote por encima".

La sensación térmica descendió el lunes hasta menos 34º Celsius (-30º F) en partes de Dakota del Norte y Minnesota. En el noreste de Virginia Occidental se registraron inusuales vientos, casi con fuerza de huracán, en una montaña cerca de Dolly Sods, indicó el Servicio Meteorológico Nacional.

En la costa oeste, fuertes vientos de Santa Ana con ráfagas aisladas que superaron los 112 kph (70 mph) derribaron árboles en partes del sur de California, donde las recientes tormentas saturaron el suelo. La caída de tendido eléctrico obligó al cierre de una autopista al norte de Los Ángeles durante varias horas. Los avisos de vientos fuertes fueron retirados por la noche, pero se tenían previstas condiciones ventosas y tormentas eléctricas hasta el sábado.

La lluvia de Año Nuevo podría empapar el Desfile de las Rosas en Pasadena por primera vez en unas dos décadas.