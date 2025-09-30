Hombre mexicano fallece en tiroteo de oficina de inmigración en Dallas

DALLAS

Un hombre mexicano que estaba entre las tres personas heridas de bala en una oficina de inmigración en Dallas la semana pasada ha fallecido, convirtiéndose en la segunda persona muerta en el ataque, informó su familia el martes.

La familia de Miguel Ángel García-Hernández, de 32 años, indicó que murió después de ser retirado del soporte vital, según un comunicado proporcionado a través de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), una organización de derechos civiles.

Las autoridades han dicho que el agresor del ataque del 24 de septiembre, Joshua Jahn, de 29 años, disparó indiscriminadamente desde un tejado cercano a la instalación de Inmigración y Control de Aduanas y a una furgoneta que contenía detenidos en un área cerrada. Las autoridades han dicho que Jahn odiaba al gobierno de los Estados Unidos y quería incitar al terror matando a agentes federales.

Ningún personal de ICE resultó herido en el tiroteo, y Jahn se suicidó después del asalto.

Norlan Guzmán-Fuentes, de 37 años, un detenido de El Salvador, también perdió la vida.

El ataque ocurrió en momentos en que las detenciones masivas de inmigrantes han generado rencor hacia los agentes de ICE y han sembrado miedo en las comunidades inmigrantes de todo el país.

Stephany Gauffeny, esposa de García-Hernández, señaló en el comunicado que su esposo "era un buen hombre, un padre amoroso y el proveedor de nuestra familia".

"Acabábamos de comprar nuestra primera casa juntos, y él trabajaba duro todos los días para asegurarse de que nuestros hijos tuvieran lo que necesitaban", sostuvo. "Su muerte es una tragedia sin sentido que ha dejado a nuestra familia destrozada. No sé cómo explicarles a nuestros hijos que su padre se ha ido".

Gauffeny está esperando su quinto hijo, indicó LULAC.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum declaró el martes que su administración ayudó a la madre de García-Hernández con el papeleo necesario para permitirle viajar a Dallas. Añadió que su gobierno pidió a las autoridades estadounidenses una investigación y que México se involucraría si hubiera algún tipo de violación de los derechos de García-Hernández.

Siguiendo los procedimientos de ICE, los detenidos estaban restringidos dentro de la furgoneta, dijo un funcionario de ICE, agregando que los agentes federales corrieron hacia el fuego para sacarlos y brindar ayuda.