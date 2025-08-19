Tiroteo en Utah deja dos policías muertos

UTAH

Dos policías que atendían un reporte de altercado doméstico fueron abatidos a tiros y un hombre fue detenido luego que transeúntes lo persuadieran para que soltara el arma, informaron las autoridades el lunes.

Un agente y un perro policía resultaron heridos de bala en su auto al llegar para brindar ayuda en un vecindario de Tremonton el domingo por la noche. El policía del condado Box Elder fue dado de alta del hospital el lunes y el perro fue hospitalizado en condición estable, indicó la policía.

"Estos agente son definitivamente héroes", declaró el jefe de policía Chad Reyes en la vecina ciudad de Brigham, durante una conferencia de prensa el lunes por la mañana.

"Realmente no sabemos a qué nos enfrentamos", dijo sobre las llamadas de altercados domésticos. "Y son uno de los incidentes más peligrosos a los que podemos ser enviados".

La policía recibió varias llamadas al 911 que se colgaron desde una casa en la ciudad. Un solo agente del Departamento de Policía de Tremonton-Garland llegó primero y estaba dialogando con alguien en la casa cuando el hombre salió con un arma de fuego, detalló la policía en un comunicado de prensa. Reyes dijo que se cree que el hombre vivía en la casa.

"El hombre abrió fuego contra el agente, matándolo", se lee en el comunicado. Un segundo agente del Departamento que respondió "fue inmediatamente agredido por el mismo sospechoso masculino" y fue asesinado, decía.

Después que los dos agentes fueron abatidos, los transeúntes persuadieron al hombre para que soltara su arma, afirmó la policía. Hasta 50 elementos de diferentes agencias respondieron. Agentes del escuadrón táctico SWAT llegaron para despejar la casa y verificar que no hubiera más amenazas, indicó la policía.

La casa de estilo rancho fue acordonada con cinta amarilla de escena del crimen el lunes. Se podía ver un trampolín y una piscina azul para niños en el césped delantero.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, calificó lo sucedido como "una noche terrible y trágica". Publicó en línea que se unía al estado en el luto por la pérdida "de estos valientes agentes del orden".

El hombre fue arrestado bajo cargos de asesinato agravado, informó la policía en el comunicado de prensa.

No se han divulgado los nombres de los agentes y del sospechoso.

Tremonton, que tiene aproximadamente 13.000 habitantes, se encuentra en el norte de Utah, a unos 121 kilómetros (75 millas) al norte de Salt Lake City, en la intersección de las carreteras interestatales 15 y 84. Se anuncia a sí misma como "una parada intermedia favorita para vacaciones" a destinos como el Parque Nacional de Yellowstone, el Cañón Bryce y el Gran Cañón. También se llama a sí misma "la Ciudad de los Murales de Utah" con un recorrido a pie que presenta 18 obras de arte público.



