Agente del ICE mata a sospechoso en Chicago tras intento de embestida

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) disparó y mató el viernes a un sospechoso que intentó evadir el arresto en un suburbio de Chicago al tratar de embestir a los agentes con su automóvil y arrastrar a uno de ellos, informaron las autoridades.

El tiroteo, ocurrido justo fuera de la ciudad, se produce tras varios días de amenazas emitidas por el gobierno del presidente Donald Trump de intensificar la aplicación de la ley de inmigración en la tercera ciudad más grande del país, y a menos de una semana de una operación denominada "Midway Blitz", realizada por autoridades federales, en contra de las denominadas políticas de santuario en Chicago e Illinois.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado de prensa que el agente trataba de arrestar a un hombre con antecedentes de conducción imprudente que había ingresado ilegalmente al país, pero que éste se negó a obedecer las órdenes de los agentes y, en su lugar, trató de embestirlos con su automóvil. Un agente del ICE que fue golpeado y arrastrado por el vehículo sintió que su vida estaba en peligro y abrió fuego, dijo el departamento.

El ICE dijo que el agente y el conductor involucrados en el tiroteo, ocurrido en el suburbio mayoritariamente hispano de Franklin Park, a unos 29 kilómetros (18 millas) al oeste de Chicago, fueron trasladados a un hospital local, donde se declaró muerto al sospechoso.

"Oramos por la pronta recuperación de nuestro agente. Siguió su entrenamiento, usó la fuerza adecuada y aplicó correctamente la ley para proteger al público y a las fuerzas del orden", dijo en un comunicado la secretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, dijo estar al tanto del tiroteo y exigió "un informe completo y factual de lo que sucedió hoy para garantizar transparencia y rendición de cuentas".

En un video de la escena se muestra cinta policial y conos de tráfico bloqueando partes de la calle, donde pueden verse desde la distancia un gran camión de distribución de alimentos y un automóvil gris. Varios vehículos de las fuerzas del orden rodeaban el área.

En una conferencia de prensa efectuada el viernes, defensores de la inmigración y autoridades locales argumentaron que el tiroteo demuestra cómo la aplicación militarizada de la ley de inmigración perjudica a las comunidades y exigieron transparencia y rendición de cuentas de los agentes de ICE involucrados en el tiroteo.

Estaban flanqueados por unas dos docenas de manifestantes que coreaban y tocaban tambores mientras sostenían una pancarta que declaraba: "Fin a la detención, bienvenidos inmigrantes".

"La máquina de deportación de Trump está fuera de control y opera sin transparencia ni rendición de cuentas, lo que produce un daño sin sentido en nuestras comunidades", dijo Lawrence Benito, director ejecutivo de la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados.

La representante de Illinois, Norma Hernández, calificó el tiroteo como una tragedia y condenó los intentos de los agentes del ICE de culpar al fallecido.

"Estas tácticas han hecho que uno de los miembros de nuestra comunidad pierda la vida", dijo Hernández. "No es el primero y, lamentablemente, no será el último".

Mientras tanto, los habitantes de Chicago se preparan para las celebraciones del Día de la Independencia de México el fin de semana, que incluyen desfiles, festivales, fiestas callejeras y caravanas de autos, a pesar de la posible imposición de medidas contra la inmigración.

McLaughlin dijo que "los videos virales en redes sociales y los activistas que alientan a los extranjeros ilegales a resistirse a las fuerzas del orden" han hecho que el trabajo de los agentes del ICE sea más peligroso.