Buscan a agresor que mató a cuatro personas, incluidos tres niños, en un tiroteo en California

Las autoridades de California hicieron un llamado público el domingo en busca de información, aunque sean rumores, para encontrar a un sospechoso en el asesinato de tres niños y un adulto durante un tiroteo en una fiesta de cumpleaños en Stockton.

"Es desgarrador", dijo Heather Brent, portavoz del Departamento de Policía del condado San Joaquín. Añadió que los investigadores creen que fue un "incidente dirigido" en un salón de banquetes donde se habían reunido al menos 100 personas la noche del sábado.

Brent dijo que las víctimas fatales tenían 8, 9, 14 y 21 años de edad. Once personas también resultaron heridas. No había ninguna persona detenida hasta la tarde del domingo y no entró en detalles sobre por qué creen las autoridades que fue un ataque intencional o quién pudo ser sido el objetivo.

"Si cuentas con imágenes de cámaras de seguridad, si tienes un negocio local, si estás en el área, vives en el área, o tal vez has escuchado rumores, por favor ponte en contacto con la policía del condado", dijo Brent.

Aseguró que no podía divulgar información sobre un motivo o detalles sobre un sospechoso, argumentando que podría obstaculizar la investigación.

"Encontrar a la persona o personas que cometieron este crimen es la prioridad número uno", subrayó Brent.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Líderes religiosos del área de Stockton programaron una vigilia la noche del domingo para honrar a los fallecidos y rezar por los heridos.

El tiroteo ocurrió poco antes de las 6:00 de la tarde del sábado dentro del salón de banquetes, que comparte un estacionamiento con otros negocios. Stockton es una ciudad de 320.000 habitantes, ubicada a unos 64 kilómetros (40 millas) al sur de Sacramento.

"Era una fiesta de cumpleaños para un niño pequeño, y el hecho de que esto haya sucedido es absolutamente desgarrador", dijo Brent a los reporteros.

El fiscal del distrito Ron Freitas hizo un llamado al agresor a "entréguese de inmediato".

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Líderes comunitarios expresaron angustia. "Este es el fin de semana de Acción de Gracias. Es cuando las familias se reúnen, celebran, comparten recuerdos y se brindan amor", dijo la alcaldesa Christina Fugazi. "Desafortunadamente, esta noche, el cielo es un poco más grande con las personas, niños y adultos, que lamentablemente no lo lograron".

Fugazi recordó un tiroteo de hace varios años en el que "siete personas fueron abatidas" en la ciudad.

"Stockton es mejor que esto. ... Las familias deberían estar juntas en lugar de estar en el hospital, al lado de su ser querido, rezando para que sobreviva", dijo Fugazi.