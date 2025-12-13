Al menos 2 muertos y 8 heridos en tiroteo en la Universidad Brown en Rhode Island

Un tiroteo en el edificio de ingeniería de la Universidad Brown el sábado dejó al menos dos personas muertas y ocho gravemente heridas, informó el alcalde de Providence, mientras las autoridades buscan a un sospechoso.

Los agentes registraban los edificios del campus de esta universidad de la Ivy League más de dos horas después de que se desatara la balacera, en el segundo día de exámenes finales.

Acciones de la autoridad tras el tiroteo

El sospechoso es un hombre vestido de negro, y la última vez que se le vio salía del edificio, indicó Timothy O´Hara, subjefe de policía. El alcalde Brett Smiley indicó que había una orden de guarecerse, y alentó a las personas que viven cerca del campus a permanecer en su interior y no regresar a casa hasta que se levante la orden. "Tenemos todos los recursos disponibles" para encontrar al sospechoso, expresó Smiley.

En un principio, las autoridades universitarias le dijeron a los estudiantes y al personal que un sospechoso había sido detenido, pero posteriormente indicaron que no era así y que la policía aún buscaba a uno o más sospechosos, según las alertas emitidas a través del sistema de notificación de emergencias de la universidad. El alcalde indicó que una persona que se pensaba preliminarmente que estaba involucrada fue detenida, pero luego se determinó que no había participado.

Impacto en la comunidad universitaria

"Aún estamos obteniendo información sobre lo que pasó, pero estamos diciéndole a las personas que cierren sus puertas y permanezcan alerta", señaló John Goncalves, concejal de Providence, en cuya demarcación está el campus de Brown. "Como exalumno de Brown, alguien que ama a la comunidad de Brown y representa esta área, estoy muy triste. Mi corazón está con todos los familiares y las personas que han resultado afectadas".

El tiroteo ocurrió cerca del edificio Barus & Holley, una estructura de siete pisos que alberga la Escuela de Ingeniería y el Departamento de Física. Según el sitio web de la escuela, el edificio incluye más de 100 laboratorios, decenas de aulas y oficinas. Los exámenes de diseño de ingeniería estaban aplicándose en el edificio cuando ocurrió el tiroteo.

Estudiantes en un laboratorio cercano se escondieron debajo de los escritorios y apagaron las luces después de recibir una alerta sobre el tiroteo, narró Chiangheng Chien, un alumno de doctorado en ingeniería que estaba a una cuadra de la escena.

Detalles confirmados sobre el sospechoso

El presidente Donald Trump indicó a última hora de la tarde que había sido informado sobre el tiroteo. "¡Dios bendiga a las víctimas y a las familias de las víctimas!", declaró en su red social. Se instó a los estudiantes a refugiarse bajo techo mientras la policía respondía a la situación, y se le pidió al público que evitara el área. Un policía advirtió a los miembros de los medios de comunicación que se refugiaran en vehículos porque el área seguía siendo una escena con un hombre armado activo.

Las autoridades advirtieron que la información seguía siendo preliminar mientras los investigadores trabajaban para determinar lo ocurrido. La policía investigaba activamente y aún recopilaba información de la escena, explicó Kristy DosReis, jefa de información pública de la ciudad de Providence. El FBI informó que ya colabora en la respuesta. Brown es una institución privada con unos 7.300 estudiantes de licenciatura y más de 3.000 de posgrado.