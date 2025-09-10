Tiroteo en escuela de Denver deja 3 adolescentes heridos graves, incluido el presunto tirador

Tres adolescentes sufrieron heridas graves el miércoles en un tiroteo en una escuela secundaria suburbana de Denver, incluido el presunto tirador, según las autoridades.

El incidente se reportó alrededor de las 12:30 de la mañana en la Escuela Secundaria Evergreen, en Evergreen, a unos 48 kilómetros (30 millas) al oeste de Denver, dijo Jacki Kelley, portavoz del departamento de policía del condado de Jefferson.

No está claro qué provocó el tiroteo o cómo resultó herido el presunto tirador, que se cree es un alumno de la escuela. Ninguno de los agentes que acudieron al lugar se cree que haya disparado, añadió Kelley.

El tiroteo ocurrió en el recinto escolar, pero por el momento se desconocía si fue en el interior del centro, señaló.

Los tres adolescentes trasladados al hospital St. Anthony en Lakewood, Colorado, tenían heridas de bala, afirmó su director general, Kevin Cullinan.