El Departamento de Justicia indaga si el gobernador y el alcalde obstaculizaron las redadas migratorias en Minneapolis

El Departamento de Justicia de Estados Unidos investigará si el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, han obstaculizado la aplicación de la ley federal de inmigración mediante declaraciones públicas que han hecho, dijeron el viernes dos personas familiarizadas con el asunto.

La investigación se centra en una posible violación de un estatuto de conspiración, indicaron las personas.

Las personas hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir una investigación en curso.

¿Qué declaró Tim Walz sobre la investigación en su contra?

CBS News informó sobre la investigación en primera instancia. La investigación se produce en medio de una redada migratoria en Minneapolis y St. Paul que el Departamento de Seguridad Nacional ha calificado como su mayor operación migratoria reciente, la cual ha derivado en más de 2.500 arrestos.

La operación se ha vuelto más conflictiva desde el homicidio de Renee Good el 7 de enero. Los agentes federales han sacado a personas de autos y hogares, y frecuentemente han sido confrontados por transeúntes enojados que exigen que se vayan. Las autoridades estatales y locales han dicho repetidamente a los manifestantes que se mantienen pacíficos.

En respuesta a los informes de la investigación, Walz dijo en un comunicado que "hace dos días fue Elissa Slotkin. La semana pasada fue Jerome Powell. Antes de eso, Mark Kelly. Usar el sistema de justicia como arma y amenazar a los oponentes políticos es una táctica peligrosa y autoritaria".

La oficina de Walz dijo que no ha recibido ninguna notificación de una investigación.

Detalles sobre las redadas migratorias en Minneapolis y St. Paul

Frey describió la como un intento de intimidarlo por "defender a Minneapolis, a nuestras fuerzas policiales locales y a nuestros residentes frente al caos y el peligro que esta administración ha traído a nuestras calles".

La fiscalía federal en Minneapolis no comentó por el momento.

En una publicación en X, la secretaria de Justicia federal Pam Bondi dijo: "Un recordatorio para todos en Minnesota: nadie está por encima de la ley". No se mencionó específicamente la investigación.

Reacciones de las autoridades estatales ante las protestas

Las autoridades estatales, mientras tanto, tenían un mensaje para cualquier protesta contra las redadas de inmigración del gobierno del presidente Donald Trump en las Ciudades Gemelas: evite la confrontación.

"Si bien la expresión pacífica está protegida, no se tolerarán acciones que dañen a las personas, destruyan propiedades o pongan en peligro la seguridad pública", dijo Bob Jacobson, comisionado de Seguridad Pública de Minnesota.

Sus comentarios se produjeron después de que Trump atemperara su amenaza de un día antes de invocar la Ley de Insurrección para enviar tropas a suprimir las manifestaciones.

"No creo que haya ninguna razón en este momento para usarla, pero si la necesitara, la usaría", dijo Trump a periodistas afuera de la Casa Blanca.

Decisión judicial sobre detenciones

Los agentes federales que participan en las redadas migratorias en el área metropolitana de Minneapolis no pueden detener a manifestantes pacíficos ni arrojarles gas lacrimógeno, y eso incluye a las personas que observan a los agentes, dictaminó el viernes una jueza federal en Minnesota.

La jueza de distrito Kate Menéndez falló en el caso presentado en diciembre en nombre de seis activistas de Minnesota, que fueron representados por la Unión Americana de Libertades Civiles del estado.

Los abogados del gobierno argumentaron que los agentes han estado actuando dentro de su autoridad legal para hacer cumplir las leyes de inmigración y protegerse. Pero la ACLU ha dicho que los agentes del gobierno están violando los derechos constitucionales de los residentes de las Ciudades Gemelas.