Tesla ya no es mayor fabricante de vehículos eléctricos tras caída de ventas por 2do año en fila

Tesla perdió el título como el fabricante de vehículos eléctricos de mayores ventas en el mundo el viernes, ya que una revuelta de clientes por las políticas de derecha de Elon Musk, la expiración de créditos fiscales en Estados Unidos para compradores y la fuerte competencia en el extranjero hicieron que las ventas cayeran por segundo año consecutivo.

¿Cómo afectaron las políticas de Musk a las ventas de Tesla?

Tesla informó que entregó 1,64 millones de vehículos en 2025, una disminución del 9% respecto al año anterior.

El rival chino BYD, que vendió 2,26 millones de vehículos el año pasado, es ahora el mayor fabricante de vehículos eléctricos.

Es un cambio sorprendente para una empresa automotriz cuyo ascenso una vez pareció imparable, superando a las automotrices tradicionales con muchos más recursos y ayudando a convertir a Musk en el hombre más rico del mundo.

Las ventas de Tesla para el cuarto trimestre del 2025 totalizaron 418.227, quedando por debajo incluso del objetivo reducido de 440.000 que los analistas encuestados por FactSet esperaban recientemente. El total de ventas se vio afectado por la expiración de un crédito fiscal de 7.500 dólares que fue eliminado por el gobierno del presidente Donald Trump a finales de septiembre.

Las acciones de Tesla bajaron casi un 3% a 436,85 dólares en las transacciones de la tarde del viernes.

Detalles sobre la caída en las ventas de Tesla en 2025

Incluso con múltiples problemas afectando a la empresa, los inversores esperan que el CEO de Tesla, Musk, pueda cumplir con sus ambiciones de hacer de Tesla un líder en el servicio de taxis autónomos y lograr que los consumidores adopten robots humanoides que puedan realizar tareas básicas en hogares y oficinas. En un reflejo de ese optimismo, las acciones terminaron 2025 con una ganancia de aproximadamente el 11%.

El último trimestre fue el primero con ventas de versiones simplificadas del Model Y y Model 3 que Musk presentó a principios de octubre como parte de un esfuerzo por revivir las ventas. El nuevo Model Y cuesta poco menos de 40.000 dólares, y los clientes pueden comprar el Model 3 más barato, por menos de 37.000 dólares. Se espera que esas versiones ayuden a Tesla a competir con los modelos chinos en Europa y Asia.

Para los resultados del cuarto trimestre que se publicarán a finales de enero, los analistas esperan que la empresa registre una caída del 3% en las ventas y una caída de casi el 40% en las ganancias por acción, según FactSet. Los analistas prevén que la tendencia a la baja en ventas y beneficios eventualmente se revierta a medida que avance el 2026.

Impacto de la competencia en el mercado de vehículos eléctricos

Los inversores han ignorado en gran medida las cifras decrecientes, eligiendo centrarse en el cambio de Musk hacia diferentes partes del negocio. Ha estado diciendo que el futuro de la empresa reside más en su nuevo servicio de taxis autónomos, el negocio de almacenamiento de energía de la empresa y la construcción de robots para el hogar y la fábrica, y mucho menos en las ventas de automóviles.

Tesla comenzó a implementar su servicio de taxis autónomos en Austin a principios de este año, primero con monitores de seguridad en los autos para intervenir en caso de problemas, luego probando sin ellos. La empresa espera lanzar el servicio en varias ciudades este año.

Para lograrlo con éxito, necesita enfrentarse al rival Waymo, que ha estado operando taxis autónomos durante años y tiene muchos más clientes. También tendrá que lidiar con desafíos regulatorios. La empresa se encuentra bajo varias investigaciones federales de seguridad y otras indagaciones. En California, Tesla corre el riesgo de perder temporalmente su licencia para vender autos en el estado luego que un juez dictaminó que había engañado a los clientes sobre su seguridad.

"El tema regulatorio va a ser un gran problema", dijo Dan Ives, analista de Wedbush Securities, un reconocido defensor de las acciones. "Estamos tratando con vidas humanas".

Aun así, Ives dijo que espera que las ofertas autónomas de Tesla pronto superen cualquier contratiempo.

Musk ha dicho que espera que las actualizaciones de software de sus autos permitan que cientos de miles de vehículos Tesla operen de manera autónoma sin intervención humana para finales de este año. La empresa también planea comenzar la producción de su Cybercab impulsado por IA sin volante ni pedales en 2026.

Para mantener a Musk enfocado en la empresa, los directores de Tesla otorgaron a Musk un nuevo paquete de pago potencialmente enorme que los accionistas respaldaron en la reunión anual en noviembre.

Musk obtuvo otra gran ganancia hace dos semanas cuando la Corte Suprema de Delaware revocó una decisión que lo privó de un paquete de pago de 55.000 millones de dólares que Tesla otorgó en 2018.

Musk podría convertirse en el primer billonario del mundo a finales de este año cuando venda acciones de su empresa de cohetes SpaceX al público por primera vez en lo que los analistas esperan que sea una oferta pública inicial espectacular.