Detienen a Terence Crawford tras vencer a "Canelo" Álvarez

- Hace menos de un mes, el estadounidense Terence Crawford le quitó el título de campeón indiscutido del peso supermediano a Saúl "Canelo" Álvarez, con una victoria por decisión unánime en el estadio Allegiant de Las Vegas.

Desde entonces, el nacido en Omaha vive de fiesta, celebrando su histórica hazaña. De hecho, en un desfile organizado en su ciudad natal, fue detenido por la policía local en un operativo que incluyó armas desenfundadas.

De acuerdo al informe policial, "Bud" fue detenido por conducción imprudente en la intersección de North 12th y Capitol Avenue. Sin embargo, al acercarse al coche, los policías vieron una pistola en el lado del conductor, por lo que ordenaron el descenso del vehículo a punta de pistola.

Pasadas las horas, trascendió que el arma que estaba en el auto pertenecía a un miembro de su equipo de seguridad y estaba registrada legalmente.