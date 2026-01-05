Suiza congela fondos de Nicolás Maduro y sus colaboradores

Suiza ha congelado todos los activos vinculados al presidente capturado de Venezuela, Nicolás Maduro y sus allegados ubicados en su territorio. El gobierno ha tomado medidas inmediatas para prevenir una posible fuga de capitales tras la caída del líder chavista, según informa la prensa venezolana.

¿Qué medidas tomó Suiza contra Nicolás Maduro?

El congelamiento no afecta a los miembros del "gobierno venezolano actual" y tendrá una vigencia inicial de cuatro años. Las autoridades suizas han declarado que el objetivo es preservar los fondos en caso de futuros procedimientos legales para determinar si los activos se obtuvieron ilegalmente.