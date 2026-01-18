Enviar soldados a Minneapolis para redada migratoria sería inconstitucional, dice el alcalde

El alcalde de Minneapolis declaró el domingo que enviar soldados en servicio activo a Minnesota para que ayuden a reprimir a inmigrantes es una idea ridícula e inconstitucional, al tiempo que instó a los manifestantes a permanecer pacíficos para que el presidente Donald Trump no vea la necesidad de enviar al ejército estadounidense.

Las protestas diarias han continuado durante todo enero desde que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) intensificó las redadas migratorias en las Ciudades Gemelas de Minneapolis y St. Paul al traer a más de 2.000 agentes federales.

¿Qué declaró el alcalde Jacob Frey sobre las protestas?

Tres hoteles donde los manifestantes han dicho que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se alojaban en el área dejaron de aceptar reservas el domingo.

En un vecindario con diversidad racial, en el que se ha visto frecuentemente a los agentes, trabajadores postales marcharon el domingo, coreando: "Protejan nuestras rutas. Fuera el ICE".

Soldados especializados en operaciones árticas listos para ser desplegados. El Pentágono ha ordenado que unos 1.500 soldados en servicio activo emplazados en Alaska, que se especializan en operar en condiciones del Ártico, estén listos en caso de un posible despliegue en Minnesota, dijeron dos funcionarios de defensa.

Los funcionarios, que hablaron a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre aviones militares delicados, indicaron que dos batallones de infantería de la 11ª División Aerotransportada del Ejército han recibido órdenes de preparación para ser desplegados.

Un funcionario de defensa señaló que los soldados están listos para emplazarse en Minnesota si Trump invoca la Ley de Insurrección.

Esa ley del siglo XIX, raramente utilizada, le permitiría enviar militares a Minnesota, donde los manifestantes han estado confrontando a agentes federales de inmigración desde hace semanas. Desde entonces ha resistido la amenaza, al menos por ahora.

"Es ridículo, pero no nos dejaremos intimidar por las acciones de este gobierno federal", declaró el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, en el programa State of the Union de CNN el domingo. "No es justo, no es justo y es completamente inconstitucional".

Miles de ciudadanos de Minneapolis están ejerciendo sus derechos a la libertad de expresión, y las protestas han sido pacíficas, destacó Frey.

"No vamos a morder el anzuelo. No vamos a responder al caos de Donald Trump con nuestro propio tipo de caos aquí", agregó.

Impacto de las redadas migratorias en la comunidad

El gobernador Tim Walz se ha movilizado a la Guardia Nacional de Minnesota, aunque no se han desplegado unidades en las calles.

Algunos hoteles cierran o dejan de aceptar reservas en medio de las protestas. Al menos tres hoteles en Minneapolis-St. Paul, que según manifestantes alojaban a agentes en las redadas migratorias, no estaban aceptando reservas el domingo. No se podían reservar habitaciones en línea antes de los primeros días de febrero en los hoteles Hilton DoubleTree e IHG InterContinental en el centro de St. Paul, ni en el hotel Hilton Canopy en Minneapolis.

Por teléfono, un empleado de la recepción del InterContinental indicó que el hotel cerraba por la seguridad del personal, pero se negó a comentar sobre preocupaciones específicas. Los hoteles DoubleTree e InterContinental tenían habitaciones vacías y letreros en la entrada en los que informaban que estaban "cerrados temporalmente hasta nuevo aviso". El hotel Canopy estaba abierto, pero no aceptaba reservas.

El Canopy ha sido el sitio de ruidosas protestas por parte de manifestantes opuestos al ICE, los cuales intentaban impedir que los agentes conciliaran el sueño.

"El dueño del InterContinental St. Paul, que es de propiedad y operación independiente, ha decidido cerrar temporalmente sus hoteles para dar prioridad a la seguridad de los huéspedes y miembros del equipo, dadas las preocupaciones de seguridad en curso en el área", indicó en un comunicado el portavoz de IHG Hotels & Resorts, Taylor Solomon. "Todos los huéspedes con reservas existentes pueden contactar al equipo del hotel para obtener asistencia con alojamientos alternativos".

Previamente este mes, Hilton y el operador local del hotel Hampton Inn Lakeville cerca de Minneapolis se disculparon después de que la propiedad no permitiera que agentes federales de inmigración se alojaran allí. Las ubicaciones de Hampton Inn están bajo la marca Hilton, pero el hotel Lakeville es operado independientemente por Everpeak Hospitality. Everpeak indicó que la cancelación era contraria a su política.

Acciones de los hoteles ante las protestas en Minneapolis

Trabajadores postales federales marchan y protestan. Peter Noble se sumó el domingo a decenas de otros trabajadores del Servicio Postal en su único día libre de sus rutas de correo para marchar contra las redadas. Pasaron por el lugar donde un agente de inmigración mató a Renee Good, una ciudadana estadounidense y madre de tres hijos, durante una confrontación el 7 de enero.

"Los he visto conduciendo imprudentemente por las calles mientras estoy en mi ruta, poniendo vidas en peligro", sostuvo Noble.

La cartera Susan Becker señaló que salió a marchar en el día más frío desde que comenzó la represión porque es importante seguir diciéndole al gobierno federal que ella cree que lo que está haciendo está mal. Dijo que las personas en su ruta han informado que el ICE irrumpe en edificios de apartamentos y derriba a personas en el estacionamiento de centros comerciales.

"En su mayoría, estas personas son ciudadanos e inmigrantes. Pero son ciudadanos, y merecen estar aquí; se han ganado su lugar y son buenas personas", comentó Becker.

Un congresista republicano le pide al gobernador moderar comentarios. Un miembro republicano de la Cámara de Representantes le pidió a Walz que modere sus comentarios acerca de luchar contra el gobierno federal, y en lugar de ello comience a ayudar a las fuerzas policiales.

Muchos de los agentes en Minnesota son vecinos que simplemente cumplen con su trabajo, manifestó el jefe de bancada de la Cámara de Representantes, Tom Emmer, a la radiodifusora WCCO-AM en Minneapolis.

"Estas no son personas malintencionadas. Pero en este momento sienten que están bajo ataque. No saben de dónde vendrá el próximo ataque ni quién será. Así que la gente debe tener en cuenta que esto comienza desde arriba", manifestó Emmer.

En redes sociales se han publicado videos de policías rociando a manifestantes con gas pimienta, derribando puertas y tomando a personas por la fuerza bajo custodia. El viernes, un juez federal dictaminó que los agentes migratorios no pueden detener ni usar gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos que no están obstruyendo a las autoridades, incluso cuando están observando las detenciones de inmigrantes.