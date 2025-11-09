Emmanuel Clase y Luis Ortiz acusados de aceptar sobornos para manipular lanzamientos en MLB

Emmanuel Clase y Luis Ortiz, dos lanzadores dominicanos de los Guardianes de Cleveland, fueron acusados el domingo de haber aceptado sobornos para dar a los apostadores deportivos un aviso anticipado sobre los tipos de pitcheos que harían y lanzar intencionalmente bolas en lugar de strikes para asegurar apuestas exitosas.

Según la acusación revelada el domingo en un tribunal federal en Brooklyn, los pitchers altamente remunerados recibieron varios miles de dólares en pagos para ayudar a dos apostadores no identificados de su natal República Dominicana a ganar al menos 460.000 dólares en apuestas en vivo sobre la velocidad y el resultado de ciertos lanzamientos.

Clase, ex cerrador de los Guardianes, y Ortiz, un abridor, han estado en licencia remunerada no disciplinaria desde julio mientras MLB investiga actividad de apuestas inusualmente alta durante los juegos en los que lanzaban.

¿Qué ocurrió?

Ortiz, 26 años, fue arrestado por el FBI el domingo por la mañana en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston. Se espera que comparezca ante el tribunal federal de Boston el lunes. Clase, de 27 años, aún no está bajo custodia, dijeron las autoridades.

"Ortiz y Clase traicionaron el deporte pasatiempo de Estados Unidos. La integridad, la honestidad y el juego limpio son parte del ADN de los deportes profesionales", señaló el fiscal federal Joseph Nocella Jr. "Cuando la corrupción infiltra el deporte, no solo deshonra a los participantes, sino que también daña la confianza pública en una institución que es vital y querida para todos nosotros".

El abogado de Ortiz, Chris Georgalis, dijo en un comunicado que su cliente era inocente y "nunca ha influido indebidamente en un juego, ni lo haría, ni por nadie ni por nada".

Georgalis señaló que el equipo de defensa de Ortiz había documentado previamente para los fiscales que los pagos y transferencias de dinero entre él y personas en la República Dominicana eran para actividades legales.

"No hay evidencia creíble de que Luis haya hecho algo más que intentar ganar juegos, con cada lanzamiento y en cada entrada. Luis espera con ansias luchar contra estos cargos en la corte", expresó Georgalis.

Un abogado de Clase no respondió de inmediato a los mensajes en busca de comentarios. La Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol no hizo comentarios.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las Grandes Ligas dijeron que contactaron a las autoridades federales cuando comenzaron a investigar una actividad de apuestas inusual y "han cooperado plenamente" con las autoridades. "Estamos al tanto de la acusación y del arresto de hoy, y nuestra investigación está en curso," dijo un comunicado de la liga.

"Estamos al tanto de la reciente acción de las fuerzas del orden. Continuaremos cooperando plenamente con las fuerzas del orden y las Grandes Ligas de Béisbol mientras continúan sus investigaciones", indicaron los Guardianes en un comunicado.

Clase y Ortiz están acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de servicios honestos, conspiración para lavado de dinero y conspiración para influir en concursos deportivos mediante soborno. Los cargos principales conllevan un castigo potencial de hasta 20 años de prisión.

En un ejemplo citado en la acusación, Clase supuestamente invitó a un apostador a un juego contra los Medias Rojas de Boston en abril y habló con él por teléfono justo antes de subir al montículo. Cuatro minutos después, según la acusación, el apostador y sus asociados ganaron 11.000 dólares en una apuesta de que Clase lanzaría un cierto lanzamiento más lento de 97.95 mph.

En mayo, según la acusación, Clase acordó lanzar una bola en un cierto punto de un juego contra los Dodgers de Los Ángeles, pero el bateador hizo swing, resultando en un strike, lo que costó a los apostadores 4.000 en apuestas. Después del juego, que los Guardians ganaron, Clase envió mensajes de texto a uno de los apostadores con imágenes de un hombre colgándose con papel higiénico y una cara de cachorro triste, según la acusación.

Clase, tres veces All-Star y dos veces Relevista del Año de la Liga Americana, tenía un salario de 4,5 millones en 2025, la cuarta temporada de un contrato de cinco años por 20 millones. El líder de salvamentos de la Liga Americana en tres ocasiones comenzó a proporcionar a los apostadores información sobre sus lanzamientos en 2023, pero no pidió pagos hasta este año, dijeron los fiscales.

La acusación citó lanzamientos específicos que Clase supuestamente manipuló, todos ellos primeros lanzamientos cuando abría una entrada: un cutter de 98.5 mph bajo y adentro a Starling Marte de los Mets de Nueva York el 19 de mayo de 2023; un slider de 89.4 mph a Ryan Jeffers de Minnesota que rebotó muy corto del plato el 3 de junio de 2023; un slider de 89.4 mph a Bobby Witt Jr. de Kansas City que rebotó el 12 de abril; un cutter de 99.1 mph en la tierra a Max Kepler de Filadelfia el 11 de mayo; un slider de 89.1 mph que rebotó a Jake Bauers de Milwaukee el 13 de mayo; y un slider de 87.5 (140.ocho km/h) que rebotó a Santiago Espinal de Cincinnati el 17 de mayo.

Los fiscales dijeron que Ortiz, quien tenía un salario de 782.600 dólares este año, se unió a la trama en junio y está acusado de manipular lanzamientos en juegos contra Seattle y San Luis.

Ortiz fue citado por rebotar un slider de 86.7 mph en el primer lanzamiento a Randy Arozarena de Seattle comenzando la segunda entrada el 15 de junio y rebotar un slider de 86.7 mph en el primer lanzamiento a Pedro Pagés de San Luis que fue al backstop abriendo la tercera entrada el 27 de junio.

Los cargos contra Clase y Ortiz son los últimos acontecimientos explosivos en una ofensiva federal contra las apuestas en los deportes profesionales.

El mes pasado, más de 30 personas, incluidas figuras destacadas del baloncesto como Chauncey Billups, entrenador de los Trail Blazers de Portland y miembro del Salón de la Fama, además de Terry Rozier, base del Heat de Miami, fueron arrestadas en una redada de apuestas que sacudió a la NBA.

Los escándalos de apuestas han sido durante mucho tiempo una preocupación para las ligas deportivas profesionales, pero un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en mayo de 2018 condujo a una ola de incidentes de apuestas que involucran a atletas y funcionarios. El fallo anuló una ley federal que prohibía las apuestas deportivas en la mayoría de los estados y abrió las puertas para que las casas de apuestas en línea ocuparan un espacio destacado en el ecosistema deportivo.