Seguirá ofensiva migratoria, pese a las manifestaciones

LOS ÁNGELES, California

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, prometió el jueves avanzar con las medidas de inmigración del gobierno del presidente Donald Trump, a pesar de las olas de disturbios en todo el país, mientras que en Texas miles de soldados de la Guardia Nacional estaban en espera en caso de que estallaran más problemas.

Las medidas se desarrollaron mientras las ciudades de todo el país se preparaban para grandes manifestaciones contra Trump previstas para el fin de semana, y sus dirigentes suplicaban a los residentes que protestaran pacíficamente.

Noem dijo que las redadas de inmigración que avivaron las protestas seguirán adelante y añadió que los agentes tienen miles de objetivos.

"Esto va a continuar hasta que tengamos paz en las calles de Los Ángeles", afirmó durante una conferencia de prensa, que fue interrumpida por los gritos del senador demócrata de California, Alex Padilla, quien fue retirado del evento por la fuerza.

Noem habló horas antes de que el uso de soldados por parte de Trump para llevar a cabo las redadas de inmigración enfrente su mayor desafío hasta ahora, cuando un juez federal evalúe la solicitud del gobernador de California, Gavin Newsom, para detener de emergencia la práctica.

El gobernador ha advertido que la intervención militar es parte de un esfuerzo más amplio de Trump para revertir normas fundamentales de la democracia de la nación. También dijo que enviar tropas de la Guardia Nacional a las redadas ha exacerbado las tensiones en Los Ángeles, donde han estallado protestas multitudinarias y a veces volátiles desde que comenzó la represión, hace casi una semana.

Hasta ahora, las protestas se han centrado principalmente en el centro de Los Ángeles, cerca del Ayuntamiento y un centro de detención federal donde algunos inmigrantes están detenidos. Gran parte de la extensa ciudad se ha librado de las protestas.

El jueves, la audiencia en la corte en San Francisco comenzó con el juez federal senior Charles R. Breyer preguntando a los abogados si Trump siguió la ley cuando llamó a la Guardia Nacional.

"Estamos hablando del presidente ejerciendo su autoridad, y el presidente, por supuesto, está limitado en esa autoridad", señaló Breyer. "Esa es la diferencia entre un gobierno constitucional y el rey Jorge".

El juez agregó: "Este país fue fundado en respuesta a un monarca, y la constitución es un documento de limitaciones. Estoy tratando de averiguar dónde se trazan las líneas".

Las manifestaciones han crecido en todo Estados Unidos, y han surgido protestas en más de una docena de ciudades importantes. El miércoles, la policía de Seattle usó gas pimienta para dispersar a los manifestantes, y los agentes de Denver usaron humo y bolas de pimienta para controlar a la multitud.

Noem dice que la acción en Los Ángeles es un modelo

Los agentes de inmigración que realizan las redadas en Los Ángeles están "elaborando un modelo y un plan" para otras comunidades, señaló Noem.

Prometió que las autoridades federales "no se irán", aunque, dijo, los agentes han sido golpeados con piedras y ladrillos y agredidos. Comentó que las personas con antecedentes penales que están en el país ilegalmente y los manifestantes violentos "enfrentarán consecuencias".

El senador estadounidense, Alex Padilla, demócrata por California, es expulsado de la sala mientras la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ofrece una conferencia.

INTERRUPCIÓN INAPROPIADA DE SENADOR

"Sólo porque pienses que estás aquí como ciudadano, o porque eres miembro de un cierto grupo o no eres ciudadano, no significa que vas a estar protegido y no enfrentar consecuencias de las leyes que este país defiende", precisó.

Noem criticó la interrupción del senador de California calificándola de "inapropiada". Un comunicado emitido por su agencia señalaba que Noem y Padilla se reunieron después de la conferencia de prensa durante unos 15 minutos, pero también lo reprendió por "teatro político irrespetuoso".

Padilla dijo más tarde que estaba exigiendo respuestas sobre las "acciones de aplicación de inmigración cada vez más extremas" y sólo quería hacerle una pregunta a Noem. Señaló que fue esposado, pero no arrestado.

"Si esta es la forma en que este gobierno responde a un senador con una pregunta, sólo puedo imaginar lo que están haciendo a los trabajadores agrícolas, a los cocineros, a los jornaleros en toda la comunidad de Los Ángeles", dijo.