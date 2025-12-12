NY podría perder $73 millones en fondos para carreteras por licencias irregulares a inmigrantes

Nueva York emite licencias a inmigrantes que pueden seguir siendo válidas mucho después de que expire la autorización del titular para permanecer legalmente en el país, dijo el viernes el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, y amenazó con retener 73 millones de dólares en fondos para carreteras a menos que se solucione el sistema.

Según sus propias declaraciones, las autoridades de Nueva York cumplen con todas las reglas federales para la expedición de licencias y han verificado el estatus migratorio de los conductores.

¿Qué declaró el secretario de Transporte sobre las licencias?

Nueva York es el estado que Duffy ha señalado más recientemente en su esfuerzo por asegurarse de que los conductores de camiones y autobuses estén calificados para obtener licencias, un esfuerzo que inició después de que un conductor de camión que se encontraba en Estados Unidos sin autorización hiciera un giro en U ilegal y causara un accidente en Florida en el que murieron tres personas. Pero las reglas sobre estas licencias han estado vigentes durante años.

El Departamento de Transporte señaló que está en proceso de auditar estas licencias no domiciliadas a escala nacional, pero hasta ahora, los únicos estados a los que ha amenazado con sancionar están gobernados por demócratas. Sin embargo, Duffy dijo el viernes que este esfuerzo no es político. Afirmó que se trata de asegurarse de que todas las personas que están al volante de un camión de 36 toneladas (80.000 libras) estén calificadas y seguras.

Detalles sobre la auditoría de licencias en Nueva York

Según Duffy, los investigadores federales encontraron que más de la mitad de las 200 licencias que revisaron en Nueva York se emitieron de manera incorrecta, y que muchas de ellas son válidas durante ocho años, independientemente de cuándo expira el permiso de trabajo de un inmigrante. Señaló también que el estado no pudo demostrar que había verificado el estatus migratorio de los titulares de las 32,000 licencias comerciales no domiciliadas activas que ha emitido. Además, los investigadores encontraron algunos casos en los que Nueva York emitió licencias aun cuando las autorizaciones de trabajo de los solicitantes ya estaban vencidas.

"Cuando más de la mitad de las licencias revisadas se emitieron ilegalmente, no es solo un error, es una negligencia del deber por parte del liderazgo estatal. La gobernadora (Kathy) Hochul debe revocar inmediatamente estas licencias emitidas ilegalmente", señaló Duffy.

Impacto de las licencias a inmigrantes en la seguridad vial

Nueva York tiene 30 días para responder a estas preocupaciones. El portavoz del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) del estado, Walter McClure, defendió las prácticas de la entidad.

"El secretario Duffy miente una vez más sobre el estado de Nueva York en un intento desesperado por distraer de la administración fallida y caótica que representa. Esta es la verdad: las licencias de conducir comerciales están reguladas por el Gobierno Federal, y el DMV del estado de Nueva York ha cumplido y seguirá cumpliendo con las reglas federales", dijo McClure.

Los inmigrantes representan aproximadamente el 20% de todos los conductores de camiones, pero estas licencias no domiciliadas solo constituyen alrededor del 5% de todas las licencias de conducir comerciales. El Departamento de Transporte también propuso nuevas restricciones que limitarían severamente qué no ciudadanos podrían obtener una licencia, pero un tribunal suspendió las nuevas reglas.

Duffy ha amenazado con retener millones de dólares a California, Pensilvania y Minnesota después de que las auditorías encontraran importantes problemas según las reglas existentes, como licencias comerciales con una vigencia mucho mayor que la del permiso de trabajo de un conductor de camión inmigrante. Esa presión llevó a California a revocar 17.000 licencias.