EE.UU. persigue al petrolero Bella 1 en el Mar Caribe

La Guardia Costera estadounidense seguía persiguiendo anoche al tercer petrolero que intentaba incautar, tras una incursión fallida ayer, cuando el buque Bella 1 continuó navegando sin detenerse ni disminuir la velocidad.

¿Qué acciones está tomando la Guardia Costera?

Lo reveló un funcionario estadounidense a la agencia "AFP". La "persecución activa" en el Mar Caribe comenzó al día siguiente de que la Guardia Costera estadounidense incautara su segundo buque en dos semanas frente a las costas de Venezuela, donde una enorme flota militar estadounidense está desplegada para presionar al régimen de Nicolás Maduro.

El 16 de diciembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un bloqueo a los "petroleros sancionados" que salían y llegaban de Venezuela, exigiendo la "devolución de activos estadounidenses", concretamente petróleo, que Washington acusa a Caracas de haber "robado", presumiblemente en referencia a la nacionalización gradual del petróleo venezolano entre finales de la década de 1970 y principios de la década de 2000.

Detalles sobre las sanciones al petrolero Bella 1

"La Guardia Costera de Estados Unidos está persiguiendo activamente a un buque de la flota oscura sancionada que forma parte de los esfuerzos ilegales de Venezuela para evadir las sanciones. Enarbola una bandera falsa y está sujeto a una orden judicial de incautación", declaró un funcionario estadounidense, que solicitó el anonimato.

El petrolero Bella 1, señaló la fuente, ha estado bajo sanciones estadounidenses desde 2024 por presuntos vínculos con Irán y Hezbolá.

Impacto del bloqueo a petroleros sancionados

La situación en el Mar Caribe refleja la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, donde las sanciones han llevado a un aumento en las operaciones de la Guardia Costera para interceptar buques que intentan evadir las restricciones impuestas por el gobierno estadounidense.