Fuerzas de Estados Unidos incautan petrolero en el Caribe

WASHINGTON

Las fuerzas de Estados Unidos abordaron otro petrolero en el Mar Caribe, informó el Ejército estadounidense el viernes, en un momento en que el gobierno del presidente Donald Trump continúa apuntando a los petroleros sancionados que viajan hacia y desde Venezuela.

Detalles sobre la incautación del buque Olina

La medida fue llevada a cabo antes del amanecer por el Cuerpo de Infantería de Marina y la Armada de Estados Unidos, como parte del despliegue de fuerzas que lleva meses en el Caribe, según el Comando Sur de Estados Unidos, que declaró que "no hay refugio seguro para los criminales" al anunciar la incautación del buque llamado Olina.

El Comando Sur publicó imágenes no clasificadas en las redes sociales de un helicóptero estadounidense aterrizando en el buque y personal estadounidense realizando una búsqueda en cubierta.

Acciones del Comando Sur de Estados Unidos

El Olina es el quinto petrolero que ha sido incautado por las fuerzas de Estados Unidos como parte de un esfuerzo más amplio del gobierno de Trump para controlar la distribución de los productos petroleros de Venezuela a nivel mundial, tras la destitución de Nicolás Maduro por parte en una sorpresiva incursión nocturna estadounidense.

Un portavoz del Comando Sur dijo a The Associated Press que las fuerzas de la Armada y el Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos apoyan al Departamento de Seguridad Nacional, que estaba a cargo de la operación. El portavoz no respondió preguntas sobre si el buque estaba afiliado a Venezuela o bajo sanción, remitiendo esas preguntas al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional.

Impacto de las sanciones a Venezuela

La Guardia Costera de Estados Unidos declinó hacer comentarios y señaló a la AP que estaba remitiendo todas las solicitudes de comentarios a la Casa Blanca.