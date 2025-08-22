Bobby Cox recibe emotivo homenaje en Truist Park

Bobby Cox, manager miembro del Salón de la Fama, recibió una cálida ovación en Truist Park mientras los Bravos de Atlanta celebraban el 30mo aniversario de su campeonato de la Serie Mundial de 1995 antes del juego del viernes por la noche contra los Mets de Nueva York.

Cox, de 84 años, saludó a los fanáticos mientras viajaba en el asiento delantero de un convertible para encabezar el desfile previo al duelo fuera del estadio. Los lanzadores del Salón de la Fama Greg Maddux, Tom Glavine y John Smoltz, así como el ex gerente general John Schuerholz también participaron en el desfile.

Entre otros jugadores que regresaron estaban el miembro del Salón de la Fama Chipper Jones, David Justice, el boricua Javy López, Marquis Grissom, Ryan Klesko, el dominicano Rafael Belliard, Steve Avery, Mark Wohlers y Fred McGriff. Parte del personal de Cox, incluido el entrenador de lanzadores Leo Mazzone, también asistió.

Cox fue presentado como "el querido piloto de este equipo de 1995" durante la ceremonia previa al juego en el campo. Estuvo con miembros de su familia en un palco de lujo y se tocó el corazón en respuesta a los aplausos.

Smoltz, Glavine y Maddux estuvieron a cargo de la ceremonia de los primeros lanzamientos antes del juego.

Cox fue hospitalizado en 2019 tras sufrir un derrame cerebral. También visitó Truist Park, que se inauguró en 2017, para un partido la temporada pasada.

Brian Snitker, quien se convirtió en manager en 2016 y llevó a Atlanta al campeonato de la Serie Mundial de 2021, ha mantenido una relación cercana con Cox. Snitker dijo el viernes que intenta visitar a su antiguo jefe una vez en cada serie de juegos en casa. Snitker comentó que Cox rara vez habla, pero disfruta de las visitas de exjugadores y entrenadores a su casa.

Cox fue incluido en el Salón de la Fama del Béisbol en 2014. Su número 6 fue retirado por los Bravos.

Dirigió a los Bravos de 1978 a 1981 en la primera de dos etapas como manager de Atlanta. Estuvo al frente de los Azulejos de Toronto de 1982 a 1985 antes de regresar a Atlanta como gerente general en 1986 y asumir como manager en 1991. Los Bravos de Cox vencieron a Cleveland en la Serie Mundial de 1995.

Fue nombrado Manager del Año en cuatro ocasiones, incluyendo honores en la Liga Americana y la Liga Nacional.