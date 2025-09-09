Embajada de EU alerta por falsa ruta migrante para llegar a EU

En otro video contra la migración ilegal, la embajada de Estados Unidos en México alertó por una falsa ruta migrante promovida en TikTok, que supuestamente sale de Puebla para llegar a Los Ángeles, California.

La embajada, a cargo de Ronald Johnson, señaló a "Los Trejos de Nuevo Laredo" de promover este falso trayecto que supuestamente combina auto, avioneta y finalmente un cruce en lancha.

Denunció que se anuncian salidas desde Tehuacán, Puebla, mostrando la logística de estos viajes ilegales. Además, dijo que este grupo promueve falsamente el cruce con el uso de teléfonos celulares y drones "para vigilar las patrullas y burlar las cámaras de seguridad en la frontera con Estados Unidos".

"No Te Arriesgues. Aunque parezca bien preparado el viaje, la seguridad en la frontera es más fuerte que nunca y no podrás pasar", enfatizó la embajada estadounidense en nuestro país.

"No caigas en la trampa: eso solo pone tu vida en peligro", advirtió.