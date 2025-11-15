Río atmosférico azota sur de California; genera riesgo de inundaciones

Un sistema de tormentas inusualmente fuerte llamado río atmosférico estaba empapando el sur de California el sábado, lo que provocó alertas de inundación en áreas del condado de Los Ángeles que recientemente fueron devastadas por incendios forestales.

El Servicio Meteorológico Nacional en Los Ángeles y Oxnard reportó fuertes lluvias el sábado a tasas de hasta una pulgada (2,54 centímetros) por hora en áreas costeras propensas a inundaciones repentinas.

El viernes cayeron más de 10 centímetros (4 pulgadas) de lluvia sobre la costa del condado de Santa Bárbara mientras la tormenta se acercaba a Los Ángeles, y el Servicio Meteorológico Nacional instó a las personas a permanecer en interiores debido a los fuertes vientos.

La larga columna de humedad tropical que se formó sobre el océano Pacífico comenzó a empapar el Área de la Bahía de San Francisco el miércoles, y desató lluvias generalizadas sobre el sur de California el viernes y el sábado. Se pronosticaban más de 30 centímetros (1 pie) de nieve para partes de la Sierra Nevada.

¿Qué consecuencias ha dejado la tormenta?

En medio del clima tormentoso, la Patrulla de Caminos de California informó que un hombre de 71 años murió el viernes después de que su vehículo fue arrastrado de un puente inundado en el norte de California y un niño de 5 años fue arrastrado al océano por olas de 4,5 metros (15 pies) en un parque estatal en la costa central.

Frente a la costa del sur de California, un bote de madera que se cree que transportaba migrantes hacia Estados Unidos volcó en mares tormentosos, dejando al menos cuatro personas muertas y otras cuatro hospitalizadas, informó la Guardia Costera el sábado.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

Las alertas de inundación se extendieron desde la costa del condado Ventura, a través de Malibú y hasta la ciudad de Los Ángeles. "Debido al potencial de flujo de escombros, se mantiene vigente una alerta de evacuación dentro y alrededor de todas las áreas quemadas recientemente, y algunas propiedades vulnerables permanecen bajo órdenes de evacuación", indicó la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, en redes sociales el sábado por la mañana.

Las órdenes de evacuación, que son obligatorias, se emitieron para propiedades específicas de alto riesgo en las áreas dañadas por los incendios Palisades y Eaton desde la noche del viernes hasta la mañana del domingo. El personal policial iba a seleccionar propiedades en esas áreas para instar a las personas a salir, indicó Bass.