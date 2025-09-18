Trump sugiere revocar licencias de televisión que estén en su contra

El presidente estadounidense Donald Trump sugirió que el gobierno federal podría revocar las licencias de las cadenas de televisión que estén "en contra" de él.

"Están en contra en un 97 %; sólo me dan mala publicidad", afirmó Trump en un encuentro con periodistas a bordo del Air Force One, mientras regresaba a Estados Unidos desde el Reino Unido. "O sea, les están dando una licencia. Creo que tal vez deberían retirársela. Dependerá de Brendan Carr".

El mandatario defendió al presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, luego de la suspensión indefinida del programa nocturno del comediante Jimmy Kimmel debido a los comentarios que hizo sobre el joven que supuestamente asesinó al influencer conservador Charlie Kirk.

"Cuando tienes una cadena y programas nocturnos, y lo único que hacen es atacar a Trump", dijo. "Eso es todo lo que hacen. Si nos remontamos, supongo que no han tenido a un conservador en años o algo así".

"Pero cuando miras atrás, lo único que hacen es atacar a Trump. Tienen licencia. No se les permite hacer eso. Son una rama del Partido Demócrata".

La FCC ha operado como una agencia independiente del poder ejecutivo, pero Carr se ha alineado estrechamente con Trump, quien lo nombró para el cargo. "Creo que Brendan Carr está haciendo un gran trabajo y creo que es un gran patriota", declaró Trump.