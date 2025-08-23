Renuncia comisionado por orden de arresto

MADISON, Wisconsin

Un comisionado judicial en Wisconsin renunció a su cargo después de que solicitó ver una orden migratoria de arresto, el conflicto más reciente entre jueces y la administración del presidente Donald Trump por las duras políticas migratorias del republicano.

Peter Navis, quien fue comisionado de la corte del condado Walworth los últimos cuatro años, renunció a su cargo el mes pasado, dijo el jueves la secretaria del condado, Michelle Jacobs. No dio más detalles por ser un asunto personal. Un comisionado de la corte es un oficial que ayuda a los jueces a dirigir procedimientos legales.

El incidente ocurrió el 15 de julio. Fue reportado por primera vez el jueves por el Milwaukee Journal Sentinel.

El altercado en la sala de Navis se produjo después de que la jueza de circuito del condado Milwaukee, Hannah Dugan, fue acusada en mayo de obstruir a oficiales federales e intentar ocultar a una persona para evitar su arresto. Las autoridades dijeron que Dugan intentó ayudar a un hombre que está en el país ilegalmente a evadir a los federales de inmigración que querían arrestarlo en su tribunal.

Dugan está buscando que se retiren los cargos en su contra, argumentando que actuaba en su capacidad oficial como jueza y, por lo tanto, es inmune a ser procesada. Un fallo sobre esa moción por parte de la jueza federal de distrito, Lynn Adelman, está pendiente.

Navis estaba presidiendo la sala ese día en el caso de Enrrique Onan Zamora Castro, de Milwaukee, quien enfrentaba un cargo menor por operar un vehículo sin una licencia de conducir válida por segunda vez en tres años.

Navis dijo en una entrevista el jueves que unos 15 minutos antes de que se llamara el caso de Castro, un oficial le informó que iba a ser arrestado en nombre del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Una transcripción de la corte muestra que Navis se opuso a que policías locales detuvieran a Castro sin una orden federal válida.

"En mi sala, una persona no puede ser detenida sin autoridad legal", dijo Navis en la transcripción.

El fiscal asistente, Andrew Herrmann, dijo que Navis no tenía derecho a ver la orden, según la transcripción. Herrmann no respondió a un mensaje de voz en busca de comentarios.

Navis dijo que habló con la jueza del condado Walworth, Kristine Drettwan, para obtener orientación y ella le dijo que él tenía la autoridad para dirigir su sala como lo considerara adecuado. Drettwan no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios.

En algún momento después de que Castro fue detenido, los agentes del ICE aparecieron con los policías locales para realizar un segundo arresto de alguien en la sala. Navis dijo que no sabía quién era esa persona.

Según la transcripción, Navis dijo: "He sido instruido por los jueces de este condado para requerir órdenes antes de que los individuos sean detenidos en mi sala".

Navis dijo que se reunió con tres de los jueces de la corte seis días después del incidente y le dijeron que debido a que él malinterpretó la posición de ellos, podría renunciar o ser despedido. Ninguno de los jueces en esa reunión respondió a correos electrónicos en busca de comentarios el jueves.

Navis comentó el jueves que se expresó mal en la sala.

"Me expresé mal, lo hice", dijo Navis. "No es algo que hubiera tenido la intención de expresar mal. No es como si estuviera tratando de engañar a alguien. Lo que estaba tratando de expresar era que se me había dado la autoridad para actuar en mi sala. Eso es lo que quise decir, pero no salió de esa manera".

