Guía para tramitar la visa americana en 2026

Si ya te viste este año en los partidos del Mundial 2026 o viajando a otros destinos de Estados Unidos, la visa americana es un documento que sí o sí debes tener para cumplir estos objetivos.

Ya sea para solicitantes de primera vez o renovación, te presentamos esta guía de pasos a seguir, tarifas actualizadas y los cambios más recientes que ha anunciado la Embajada de Estados Unidos en México.

¿Cómo tramitar la visa americana por primera vez?

Si solicitas la visa americana por primera vez, el primer paso es llenar el formulario DS-160, disponible en el sitio web: ceac.state.gov/genniv. Considera hacer el proceso tú mismo, con calma e información verídica; proporcionar información de contacto exclusivamente tuya y revisar los datos varias veces para evitar errores.

Luego, es necesario crear una cuenta en la página del Servicio de Visas de Estados Unidos (ais.usvisa-info.com/es-mx/niv) para obtener las instrucciones de pago y agendar la cita en el CAS para la toma de datos biométricos y entrega de documentos (pasaporte vigente, comprobante de pago e impresión de la página de confirmación del formulario DS-160), así como la de entrevista consular.

Durante la entrevista, es muy probable que el agente pregunte el propósito de tu solicitud, la intención de regresar a México tras el viaje y detalles de tu trabajo y solvencia económica. Es recomendable acudir con documentos adicionales en original (estados de cuenta, cartas de trabajo que constaten tu actividad laboral, recibos de nómina, credenciales, etc.) para respaldar el proceso. Considera que no se permite ingresar a las citas con dispositivos electrónicos.

Dependiendo del análisis y la decisión del personal consular, sabrás si la visa fue negada o aprobada. Si tu caso es este último, el seguimiento lo harás a través de la página del Servicio de Visas de Estados Unidos, donde se indicará el avance, el día y el método de recolección del documento.

Detalles sobre la renovación de la visa americana

Para quienes estén renovando la visa americana, el proceso es prácticamente el mismo. Sin embargo, es posible exentar la entrevista, siempre y cuando se renueve una visa de turista con validez completa (10 años), haya vencido hace menos de 12 meses, tenías al menos 18 años cuando se emitió o la estás solicitando en tu país de residencia habitual.

En cualquiera de estos casos, sólo será necesario hacer una cita en el CAS para presentar el pasaporte, el comprobante de pago e impresión de la página de confirmación del formulario DS-160. Después se realiza el seguimiento en la web del Servicio de Visas de Estados Unidos para recogerla. A pesar de reunir los requisitos de exención, los cónsules pueden solicitar que acudas a una entrevista consular.

Cambios recientes en los trámites de visa americana

Aunque no hay cambios oficiales en el trámite de visa americana que hayan entrado en vigor a partir de este año, a lo largo de 2025 se emitieron actualizaciones que debes saber. Una de las más importantes es la reubicación de la Embajada de Estados Unidos en México. Si planeas acudir a esta sede en CDMX, considera que, desde el 24 de noviembre pasado, las oficinas de Paseo de la Reforma se mudaron a Polanco, específicamente a la dirección: Presa Angostura 225, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo (muy cerca del Museo Soumaya).

Desde el 11 de julio de 2025, los pagos de la visa americana ya no se realizan en el banco Banamex, sino en Scotiabank y BanBajío (en efectivo) o a través de una transferencia electrónica del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) desde cualquier institución bancaria.

A partir del 14 de julio de 2025, la recolección de visas tiene 3 modalidades. En cualquier Centro de Atención a Solicitantes (CAS) sigue siendo gratuita, aunque también puedes solicitar que la entreguen en sucursales de DHL (con un costo extra de $320 pesos) o a domicilio (pagando $400 pesos adicionales y con disponibilidad limitada a ciertos códigos postales).

Ya no es posible programar la cita en el CAS y la entrevista consular el mismo día. Ahora, los solicitantes deben presentarse en el CAS al menos 48 horas (2 días) antes de la entrevista. Los menores de 14 años y mayores de 79 años ya no están exentos de entrevista desde el 2 de septiembre de 2025. En caso de tramitar la visa tipo F, M o J (para estudiantes e intercambios), deberás mantener públicas y visibles tus redes sociales.

¿Cuánto cuesta la visa americana en 2026? Hasta el momento de publicación de esta nota, el costo por el trámite de la visa americana en 2026 se mantiene igual que en 2025. Es decir, 185 dólares (aproximadamente $3,314 pesos) por persona. El año pasado, el Gobierno de Estados Unidos promovió un proyecto de ley que contempla la aplicación de una tarifa adicional (llamada Visa Integrity Fee) al costo de la visa americana, que en total aumentaría a 435 dólares (algo así como $7,700 pesos mexicanos) por persona. Sin embargo, en las redes sociales de las embajadas y consulados se ha informado que el Departamento de Seguridad Nacional será el encargado de aplicar este nuevo impuesto y decidir su entrada en vigor, lo cual aún no sucede. Importante: el pago no asegura la obtención de la visa americana.

Para más información, visita la página web: usembassy.gov/es/visas-es