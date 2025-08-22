Trump anuncia medidas contra el crimen en Chicago

El presidente Donald Trump dijo el viernes que Chicago probablemente será el próximo objetivo de sus esfuerzos para combatir el crimen, la falta de vivienda y la inmigración ilegal.

Trump indicó que la ciudad de la región del centro-norte de Estados Unidos podría recibir un tratamiento similar al que ha implementado en Washington, D.C., donde ha desplegado 2.000 efectivos en las calles.

"Creo que Chicago será nuestra próxima", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca, y luego agregó: "Y luego ayudaremos con Nueva York".

Las declaraciones se produjeron mientras el Pentágono ordenó el viernes a los soldados en Washington que porten armas de fuego, aunque no ha habido indicios evidentes de que hayan enfrentado amenazas que requieran que porten armas.

Trump ha descrito repetidamente algunas de las ciudades más pobladas del país —gobernadas por demócratas, con alcaldes de raza negra y poblaciones que en su mayoría están conformadas por grupos minoritarios — como peligrosas y sucias.

El viernes, apuntó a Chicago y señaló que era un "desastre" y que los residentes allí están "pidiendo que vayamos" a pesar de las disminuciones significativas en los delitos violentos.

Sin embargo, la sugerencia de Trump el viernes de que Chicago podría ser su próximo objetivo para la represión del crimen no fue bien recibida por los funcionarios de Illinois.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, dijo que su oficina no ha recibido comunicación formal del gobierno federal sobre despliegues militares o de fuerzas policiales federales en Chicago, pero expresó "preocupaciones graves sobre el impacto de cualquier despliegue ilegal de miembros de la Guardia Nacional".

Johnson señaló que el enfoque de Trump era "descoordinado, innecesario e insensato", y argumentó que "tiene el potencial de inflamar las tensiones entre los residentes y las fuerzas policiales".

No está claro cómo Trump llevaría a cabo un esfuerzo en Chicago similar a su enfoque en D.C., donde las leyes de autonomía local otorgan al gobierno federal mayor autoridad.

Sin embargo, los planes de Trump aparentemente van más allá de Chicago y Nueva York. En una entrevista el jueves, el hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., apuntó a algunas ciudades del noroeste del país para un tratamiento similar, informó The Portland Oregonian.

"Tal vez deberíamos llevar la gira a Portland, Seattle, las otras ciudades de porquería del país", dijo Trump Jr., culpando a los demócratas por las tasas de homicidio "por las nubes".

En una publicación en la red social X titulada "Cosas que la gente está pidiendo", el gobernador JB Pritzker, un demócrata, incluyó comestibles más baratos, que no haya recortes al programa Medicaid ni a la ayuda alimentaria para familias de bajos ingresos, así como la liberación de archivos federales sobre el fallecido Jeffrey Epstein, quien fue condenado por tráfico sexual y examigo de Trump.

Lo que no están pidiendo, continuó Pritzker, es "una toma de poder autoritaria de las principales ciudades".

El senador estadounidense Dick Durbin de Illinois, el segundo demócrata más importante del Senado, calificó la estrategia de Trump en Washington, D.C. como "teatro político". Dijo que Chicago es "una ciudad hermosa y vibrante con personas de todos los ámbitos de la vida" y sugirió buscar "soluciones bipartidistas comprobadas" para una mayor reducción del crimen.

"Estas amenazas sin precedentes del presidente Trump no son más que una toma de poder para distraer de sus políticas desastrosas", dijo Durbin en un comunicado.

La vicegobernadora de Illinois, Juliana Stratton, candidata al Senado federal, le dijo a Trump que su "circo político no es bienvenido aquí".

"Si Trump quiere llevar su viaje de ego en gira, eligió la ciudad equivocada", dijo en un comunicado en X.

Por su parte, Lisa Hernandez, presidenta del Partido Demócrata de Illinois, señaló que los comentarios de Trump eran "ofensivos y falsos" y argumentó que su retórica refleja una historia de narrativas racistas sobre el crimen urbano.

"Los habitantes de Chicago no están pidiendo que venga", comentó a The Associated Press.

Trump ha apuntado a Chicago durante más de una década, incluso en las campañas presidenciales de 2024 y 2016. Ha comparado repetidamente la ciudad con Afganistán y, en 2017, amenazó con "enviar a los federales" debido a la violencia armada en la ciudad, a pesar de las disminuciones históricas en el crimen violento en los últimos años.

El crimen violento en Chicago disminuyó significativamente en la primera mitad del año, representando la mayor caída en más de una década, según datos de la ciudad. Los tiroteos y homicidios disminuyeron más del 30% en la primera mitad de 2025 en comparación con el mismo periodo del año pasado, y el crimen violento total disminuyó en más del 22%.

Johnson destacó el enfoque de la ciudad hacia el crimen violento, afirmando en un comunicado a The Associated Press que "nuestras comunidades están más seguras cuando invertimos completamente en vivienda, seguridad comunitaria y educación". Mientras Trump recurre al ejército, dijo que Chicago ha invertido en servicios de salud mental, intervenciones comunitarias, aumento de salarios mínimos y mejora de la vivienda asequible.

Si quiere hacer la ciudad más segura, dijo Johnson, Trump debería restaurar los 158 millones de dólares que recortó en programas de prevención de la violencia para ciudades como Chicago.

"Hay muchas cosas que el gobierno federal podría hacer para ayudarnos a reducir el crimen y la violencia en Chicago, pero enviar al ejército no es una de ellas", dijo.

El pastor Donovan Price, un defensor local de las víctimas de la violencia armada, calificó las palabras de Trump como "extremadamente dolorosas" y advirtió que la intervención federal podría escalar las tensiones en Chicago en medio de las caídas en el crimen violento. También enfatizó que los programas comunitarios contra la violencia, en lugar del militarismo, son clave para reducir la violencia armada en Chicago.

"Aléjense de nuestra ciudad", manifestó. "Este no es un problema federal. Vivimos esto todos los días. Sabemos lo que nuestra comunidad necesita"