Registros vistos por AP revelan vigilancia en línea y arrestos en redada migratoria en Nueva Orleans

Las autoridades estatales y federales están siguiendo de cerca las críticas en línea y las protestas contra las redadas migratorias en Nueva Orleans, monitoreando las 24 horas los foros de mensajes para detectar amenazas a los agentes al tiempo que recopilan actualizaciones regulares sobre el "sentimiento" público en torno a los arrestos, según registros de las fuerzas policiales revisados por The Associated Press.

¿Qué declaraciones han hecho las autoridades sobre las redadas?

La recopilación de inteligencia se produce incluso cuando las autoridades han divulgado pocos detalles sobre los primeros arrestos realizados la semana pasada como parte del operativo "Catahoula Crunch", lo que ha provocado exhortos a una mayor transparencia por parte de las autoridades municipales que afirman que se les ocultaron prácticamente todos los aspectos de la operación.

"Las opiniones en línea siguen siendo mixtas, con algunos apoyando los operativos y otros en contra", afirmó un informe distribuido a las fuerzas del orden el domingo por la madrugada. Boletines anteriores señalaron "una combinación de grupos instando a la población a grabar a ICE y la Patrulla Fronteriza" y el revelar las "ubicaciones adicionales donde los agentes pueden encontrar inmigrantes".

Las autoridades de inmigración han insistido en que las redadas están dirigidas a "extranjeros ilegales criminales". Pero los registros de las fuerzas del orden detallan antecedentes penales para menos de un tercio de las 38 personas arrestadas en los primeros dos días de la operación.

Detalles sobre el operativo Catahoula Crunch en Nueva Orleans

Líderes locales dijeron a la AP que esos números —que se advirtió a los funcionarios de las fuerzas policiales que no distribuyeran a los medios— socavan el objetivo declarado de la redada. También expresaron su preocupación de que la vigilancia en línea sea una violación a la libertad de expresión al tiempo que las autoridades amenazan con acusar a cualquiera que interfiera con la aplicación de la ley de inmigración.

"Confirma lo que ya sabíamos: esto no se trata de seguridad pública, se trata de fomentar el caos y el miedo y aterrorizar a las comunidades", sostuvo el senador estatal Royce Duplessis, un demócrata que representa a Nueva Orleans. "Está fomentando una narrativa enfermiza de estereotipos de que los inmigrantes son violentos".

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) no respondió a preguntas sobre la recopilación de inteligencia y remitió a la AP a un comunicado de prensa anterior que anunciaba "docenas de arrestos". La agencia no ha publicado un recuento de los detenidos arrestados ni de sus antecedentes penales.

Pocos de los arrestados tenían antecedentes penales violentos. El DHS ha detallado públicamente sólo seis arrestos derivados de la operación, todas personas con antecedentes penales, incluyendo a un hombre que dijeron vagamente que fue condenado por "homicidio" y otro condenado por agresión sexual.

La agencia, que tiene varios cientos de agentes en el terreno en el sureste de Luisiana, ha afirmado que tiene como objetivo realizar al menos 5.000 arrestos en la región durante una operación que se espera dure hasta dos meses.

"Los estadounidenses deberían poder vivir sin miedo a que extranjeros ilegales criminales violentos les hagan daño a ellos, a sus familias o a sus vecinos", dijo la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin.

El DHS y líderes republicanos han enmarcado la represión como dirigida a los delincuentes más violentos. Pero los registros revisados por la AP identifican sólo a nueve de las 38 personas arrestadas en los primeros días como poseedoras de antecedentes penales que superan las infracciones de tráfico, información que los boletines de inteligencia advierten "no debe distribuirse a los medios".

Impacto de las redadas en la comunidad local

El presidente del Consejo de la Ciudad de Nueva Orleans, J.P. Morrell, dijo que los objetivos declarados de la operación para arrestar a delincuentes violentos no se alinean con la realidad de lo que está ocurriendo.

"No se está dando literalmente ninguna información a la ciudad de Nueva Orleans en absoluto", aseveró Morrell. "Si el objetivo era que vinieran aquí y aumentaran la aplicación de la ley existente, para perseguir a delincuentes violentos o personas con extensos antecedentes penales, ¿por qué no ser más transparente sobre a quién has arrestado y por qué?"

Morrell y otros funcionarios han dicho que la represión parece ser una redada centrada en personas de piel morena, citando videos virales de encuentros como los de agentes enmascarados persiguiendo a un ciudadano estadounidense de 23 años que regresaba a casa del supermercado.

Las autoridades de las fuerzas policiales han estado siguiendo cuidadosamente tales imágenes y la reacción pública.

"Para algunos partidarios, los videos con sonidos de niños llorando de fondo cuando arrestan a sus padres pesan mucho en sus corazones", resaltó un informe.

Las autoridades monitorean opinión pública y las protestas. Los registros también arrojan nueva luz sobre la cooperación entre las autoridades estatales y federales en una operación celebrada por el gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry. Tanto el FBI como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus iniciales en inglés) han estacionado agentes en el Centro de Intercambio de Análisis y Fusión del Estado de Luisiana, un centro de intercambio de inteligencia y datos que sigue de cerca las discusiones en el foro en línea Reddit que los residentes locales han utilizado para intercambiar información sobre las redadas de inmigración.

Un informe señaló que algunos "han llegado a acusar a los agentes de perfilar racialmente áreas hispanas específicamente". Otro destacó publicaciones en redes sociales que sugieren que los agentes "no están cumpliendo con la misión de sólo apuntar a inmigrantes criminales". Y un tercero señaló que los críticos de las redadas "mencionan huracanes pasados y el trabajo realizado por inmigrantes" en su secuela.

"La charla es más lenta durante la noche, principalmente sólo comentando publicaciones de más temprano en el día", afirma uno de los informes. "Una vez que llega la luz del día y las agencias están de nuevo en acción, la charla y las nuevas publicaciones volverán a aumentar".

Los informes no han identificado amenazas a las fuerzas del orden, pero el centro de fusión ha buscado desmentir lo que llamó informes falsos de que un peatón fue atropellado fatalmente por las fuerzas del orden.

"Se ha confirmado que esto en realidad no ocurrió", indicó el centro a las fuerzas del orden el sábado.

Un informe describió un incidente que involucró a "personas/protestantes sospechosos" que se presentaron temprano el sábado en una instalación de ICE en la parroquia de St. Charles, donde los registros muestran que se esperaba que los detenidos fueran procesados.

Algunos funcionarios locales dijeron que no estaban al tanto del papel del estado en el monitoreo en línea. La Policía Estatal de Luisiana prometió "apoyo operativo" a las autoridades de inmigración y advirtió a la población que los agentes arrestarán a cualquiera que agreda a un agente federal o cause daños a la propiedad.

"La Policía Estatal de Luisiana permanece vigilante en el monitoreo de la actividad en las redes sociales relacionada con protestas, activismo y otras formas de respuesta pública", escribió el portavoz de la policía estatal, Danny Berrincha, en un correo electrónico a la AP. "A través del Centro de Fusión de LSP, seguimos activamente los desarrollos y facilitamos el intercambio de información y comunicación entre nuestras agencias asociadas".

El centro de fusión también ha seguido las herramientas utilizadas por los manifestantes para frustrar la aplicación de la ley de inmigración federal, destacando enlaces en redes sociales a folletos de silbatos, entrenamientos sobre cómo filmar a agentes federales y la aparición de una línea directa para reportar arrestos. La vigilancia se extendió a discusiones de activistas sobre la presencia de autoridades de inmigración cerca de una escuela primaria y recapituló manifestaciones dentro de las cámaras del Consejo de la Ciudad de Nueva Orleans y en otros lugares.

"Pueden monitorearme todo lo que quieran", dijo Rachel Taber, una organizadora del grupo de defensa de base Union Migrante, con sede en Nueva Orleans, que comparte informes y videos de las operaciones de aplicación de la ley de inmigración federal. "No estamos haciendo nada ilegal".

Beth Davis, portavoz de Indivisible NOLA, que ha organizado algunos de los entrenamientos descritos en los informes de las fuerzas del orden, dijo que era triste que las autoridades parecieran preocupadas por ciudadanos respetuosos de la ley.

"Que se sientan amenazados por un grupo de organizadores comunitarios que no tienen nada más que teléfonos y silbatos me sorprende", indicó.