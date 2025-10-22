Caos y arrestos en Chinatown por redada del ICE

Una redada de agentes enmascarados del ICE contra vendedores ambulantes en Chinatown desató el caos y las protestas en Canal Street, en el corazón de Manhattan, lo que resultó en arrestos por parte de agentes federales.

"Nunca había visto la cantidad de armas que tenían en la calle, apuntando a los transeúntes", declaró el concejal Christopher Marte en protesta por el operativo, que, según testigos, involucró a unos cincuenta agentes que, a media tarde, allanaron una zona de Manhattan donde prospera un mercado clandestino de bolsos y accesorios falsificados, impulsado por el turismo.

"El ICE y sus socios federales —incluidos el FBI, la DEA, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS)— llevaron a cabo una operación específica, basada en inteligencia, dirigida a la actividad delictiva relacionada con la venta de productos falsificados", declaró un portavoz de Seguridad Nacional.

El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York y el Ayuntamiento se han distanciado: "La Ciudad de Nueva York no coopera con las fuerzas del orden federales en lo que respecta a la deportación de civiles, de acuerdo con nuestras leyes locales", declaró el alcalde saliente, Eric Adams.

No está claro cuántas personas fueron arrestadas: según Murad Awawdeh, vicepresidente de defensa de la Coalición de Inmigración de Nueva York, entre 15 y 40 vendedores ambulantes fueron arrestados, junto con al menos dos neoyorquinos, acusados de protestar e intentar obstruir las operaciones del ICE.

"Estas escenas no se ven en una democracia, se ven en regímenes fascistas", declaró Awawdeh ante una multitud de cientos de personas que se congregaron para protestar, pocas horas después de la redada, frente a la oficina de inmigración donde estaba previsto el traslado de los arrestados.

Muchos corearon lemas como "Fuera ICE de Nueva York!" y "No al ICE, al KKK, a los Estados Unidos fascistas!".

La redada se produjo pocas horas antes del segundo debate entre los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Nueva York: tanto Zohran Mamdani como Andrew Cuomo criticaron la operación del ICE, calificándola de "agresiva e imprudente".

Mamdani, demócrata progresista y favorito en las encuestas, la calificó de "agresiva e imprudente". El exgobernador Cuomo, que se presentó como independiente en las primarias, lo calificó como "una cuestión más de miedo que de justicia, más de política que de seguridad".