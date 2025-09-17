Reserva Federal de EEUU reduce tasa clave por primera vez este año

La Reserva Federal de Estados Unidos recortó el miércoles su tasa de interés clave en un cuarto de punto, y proyectó que lo haría dos veces más este año, mientras crece la preocupación en el banco central sobre la salud del mercado laboral estadounidense.

Es el primer recorte de la Fed desde diciembre, y con ello redujo su tasa a corto plazo de 4,3% a aproximadamente 4,1%. Los funcionarios de la Fed, liderados por su presidente Jerome Powell, habían mantenido la tasa sin cambios este año mientras evaluaban el impacto de los aranceles, el endurecimiento de las leyes de inmigración y otras políticas del gobierno de Donald Trump sobre la inflación y la economía.

Sin embargo, el principal enfoque del banco central ya no es la inflación, que se mantiene modestamente por encima de su objetivo del 2%, sino el empleo, ya que la contratación se ha detenido casi por completo en los últimos meses y la tasa de desempleo ha aumentado. Las tasas de interés más bajas podrían abaratar los préstamos para hipotecas, automóviles y préstamos comerciales, y estimular el crecimiento y la contratación.

"En este mercado laboral menos dinámico y algo más suave, los riesgos a la baja para el empleo parecen haber aumentado", dijo Powell en una conferencia de prensa después de la reunión de dos días de la Fed.

Los funcionarios de la institución también señalaron que esperan reducir su tasa clave dos veces más este año, pero sólo una vez en 2026. Antes de la reunión, los inversores en Wall Street habían proyectado cinco recortes para el resto de este año y el próximo.

Sólo uno de los integrantes del comité de políticas de la Fed disintió de la decisión: Stephen Miran, quien fue nombrado por el presidente Donald Trump y confirmado por el Senado en una votación apresurada el lunes por la noche, pocas horas antes de que comenzara la reunión. Miran prefería un recorte mayor de medio punto, pero Powell dijo a los periodistas que no había "mucho apoyo" para un recorte de mayor tamaño entre los funcionarios de la Fed.

Muchos economistas pronosticaban que habría más disensiones, y el resultado indica que Powell pudo generar una muestra de unidad de un comité que incluye a Miran y otros dos nombrados por Trump en su primer mandato, así como a una gobernadora de la Fed, Lisa Cook, a quien Trump busca destituir.

Sin embargo, todavía había diferencias significativas entre los 19 funcionarios del comité de fijación de tasas sobre hacia dónde debería ir la Fed a continuación. Siete miembros del comité de políticas indicaron que no apoyan más recortes, mientras que dos apoyaron sólo uno más y 10 favorecen al menos dos más. Un funcionario —probablemente Miran— indicó que apoyaría varios recortes grandes para llevar la tasa de la Fed al 2,9% para fin de año. Los funcionarios de la Fed presentan sus pronósticos de futuros movimientos de tasas de forma anónima.

Powell dijo que la amplia divergencia refleja la perspectiva incierta para la economía, dado que la inflación sigue siendo obstinada incluso cuando la contratación ha tropezado.

"No hay caminos sin riesgos ahora", sentenció Powell. "No es increíblemente obvio qué hacer".

La Fed enfrenta tanto un entorno económico desafiante como amenazas a su independencia tradicional de la política diaria. Al mismo tiempo que la contratación se ha debilitado, la inflación sigue obstinadamente elevada. Aumentó a 2,9% en agosto, comparada con la del año anterior, según el índice de precios al consumidor, y también respecto al 2,7% de julio. Además se ubica notablemente por encima del objetivo del 2% de la Fed.

Es inusual tener una contratación más débil y una inflación elevada, porque típicamente una economía en desaceleración hace que los consumidores reduzcan el gasto, enfriando los aumentos de precios. Powell indicó el mes pasado que el crecimiento lento podría mantener la inflación bajo control aun si los aranceles elevan los precios.

Por separado, el intento de Trump de destituir a Cook es la primera vez que un presidente de la nación ha intentado remover a un gobernador de la Fed en los 112 años de historia del banco central, y ha sido visto por muchos académicos como un ataque sin precedentes a la independencia de la Fed. El gobierno de Trump ha acusado a Cook de fraude hipotecario, pero la acusación ha surgido en el contexto de las críticas extensas de Trump a Powell y a la Fed por no reducir las tasas más rápido y de manera más pronunciada.

Un tribunal de apelaciones ratificó el lunes por la noche un fallo anterior de que la destitución violaba el derecho de Cook a tener un debido proceso. Un tribunal inferior había dictaminado previamente que Trump no proporcionó justificación suficiente para remover a Cook. También el lunes por la noche, el Senado aprobó la nominación de Miran, y fue rápidamente juramentado el martes por la mañana.

El martes, Trump indicó que los funcionarios de la Fed "tienen que tomar su propia decisión", pero "deberían escuchar a personas inteligentes como yo". Trump ha dicho que la Fed debería reducir las tasas en tres puntos porcentuales completos.

Cuando se le preguntó cuáles serían las señales de que la Fed ya no está funcionando de manera independiente de la presión política, Powell dijo: "No creo que lleguemos a ese lugar. Estamos haciendo nuestro trabajo exactamente como siempre lo hemos hecho ahora".