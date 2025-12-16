Policía refuerza seguridad en escuelas tras tiroteo en Brown

PROVIDENCE, Rhode Island

Las escuelas de Providence contaban el martes con más policías para tranquilizar a los padres preocupados por la seguridad de sus hijos, mientras el atacante de la Universidad Brown sigue prófugo y aún no hay indicios de que los investigadores hayan identificado a un sospechoso específico en el ataque del fin de semana.

¿Cómo ocurrió el tiroteo en la Universidad Brown?

El lunes, las autoridades publicaron nuevos videos del sospechoso del tiroteo masivo ocurrido el sábado en un aula de Brown, en el que murieron dos estudiantes y otros nueve resultaron heridos. El martes, el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, dijo a MS Now que pronto se publicaría una "fotografía mejorada".

"Tenemos una buena imagen de la ruta del hombre armado, pero aún no está completa", dijo.

Tras liberar a una persona de interés el domingo debido a que las pruebas apuntaban a otro lado, pidieron al público cualquier pista que pudiera ayudarles a capturar al atacante.

Detalles sobre las víctimas del ataque en Brown

Hay una gran ansiedad en Providence. Diez patrulleros estatales fueron asignados para apoyar a la policía local enviada para reforzar la seguridad en las escuelas, dijo el superintendente del distrito, Javier Montañez.

"Reconocemos que el trágico incidente en la Universidad Brown, que ocurrió tan cerca de donde muchos de nuestros estudiantes y familias viven y aprenden, es profundamente inquietante y aterrador", escribió en un correo electrónico a los padres.

El lunes, el tercer día de la investigación, los agentes seguían tocando puertas y revisando contenedores de basura y patios traseros cerca del campus de la universidad en busca de evidencia adicional en video u otras pistas.

Pero algunos vecinos se muestran desafiantes.

"Por supuesto que es aterrador. Pero al mismo tiempo, creo que si la persona realmente quería asustarnos, no deberíamos permitirle ganar", dijo Tatjana Stojanovic, una madre de Providence que vive al lado del campus de Brown. "A pesar de todo eso, deberíamos simplemente seguir con nuestras vidas. Es decir, obviamente, no podemos olvidarnos de esto. Pero creo que no deberíamos acobardarnos ni dejar de vivir a pesar de lo que ha sucedido".

En los cinco videos que las autoridades han publicado del sospechoso, éste llevaba una máscara o su rostro estaba girado. El FBI dijo que mide cerca de 1,73 metros de altura y tiene una complexión robusta.

El ataque y la fuga del agresor han suscitado preguntas sobre la seguridad del campus, como la falta de cámaras de seguridad, y se han hecho llamados para mejorar las cerraduras en las puertas del campus. Sin embargo, otras personas se opusieron, diciendo que tales esfuerzos hacen poco para abordar el problema real.

"El problema no son las puertas, son las armas", dijo Zoe Kass, una estudiante de último año que huyó del edificio de ingeniería cuando la policía irrumpió el sábado. "Y todo esto de, ´Oh, las puertas tienen que estar cerradas´. Lo entiendo, los padres están asustados. Pero cualquiera de nosotros le pudo haber abierto la puerta al tipo si las puertas hubieran estado cerradas".

Después de pasar su vida en escuelas donde todas las puertas estaban cerradas y los tiroteos escolares persistían, Kass dijo que tales medidas de seguridad solo creaban "la ilusión de seguridad".

Acciones de la autoridad tras el tiroteo en Providence

Al tiempo que surgen preguntas sobre la seguridad del campus y la respuesta policial al tiroteo, han comenzado a darse a conocer detalles sobre las víctimas, que estaban en el aula del primer piso en el edificio de ingeniería de la escuela estudiando para un examen final.

Solo uno de los estudiantes heridos había sido dado de alta hasta el domingo, dijo la presidenta de Brown, Christina Paxson. Otro estaba en estado crítico y los siete restantes estaban en estado crítico pero estable.

Uno de los estudiantes heridos, Spencer Yang, un estudiante de primer año de 18 años de la ciudad de Nueva York, dijo al New York Times y al Brown Daily Herald desde una cama de hospital que se produjo una alocada estampida cuando el hombre armado entró en la sala donde él y los otros alumnos estudiaban para los exámenes finales. Muchos de ellos corrieron hacia el frente de la sala, pero Yang dijo que terminó en el suelo entre algunos asientos y fue baleado en la pierna. Esperaba ser dado de alta en los próximos días.

Jacob Spears, un estudiante de primer año de 18 años de Evans, Georgia, recibió un tiro en el estómago, "pero mediante pura adrenalina y coraje, logró correr afuera, donde otros lo ayudaron", según un sitio de GoFundMe organizado para él.

Ella Cook, una estudiante de segundo año de 19 años y una de los dos alumnos asesinados, era vicepresidenta de los Republicanos Universitarios de Brown y muy querida en su iglesia en Birmingham, Alabama. Al anunciar su muerte el domingo, el reverendo R. Craig Smalley la describió como "una luz increíblemente fundamentada, fiel y brillante" que animaba y "elevaba a quienes la rodeaban".

El otro estudiante asesinado era MukhammadAziz Umurzokov, un alumno de primer año de 18 años de Brandermill, Virginia, que estudiaba bioquímica y neurociencia. Su familia emigró a los Estados Unidos desde Uzbekistán cuando él era niño.

En su niñez, Umurzokov sufrió un padecimiento neurológico que requirió cirugía, y más tarde usó un corsé debido a la escoliosis, dijo su hermana Samira Umurzokova a The Associated Press por teléfono. Desde una edad temprana, supo que quería ser neurocirujano para ayudar a otros como él.

"Tuvo tantas dificultades en su vida, y logró entrar a esta increíble escuela y se esforzó mucho por cumplir la promesa que hizo cuando tenía siete años", dijo.