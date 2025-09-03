Disney pagará 10 millones por recopilación ilegal de datos de menores en YouTube

Nueva York, Estados Unidos

The Walt Disney Company pagará 10 millones de dólares para resolver las acusaciones de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de que permitió la recopilación ilegal de datos personales de menores en YouTube, informó CNBC.

La FTC alegó que la compañía permitió la recopilación de datos de menores que vieron videos dirigidos a menores en YouTube sin notificar a los padres ni obtener su consentimiento.

Según la denuncia, Disney violó la Norma de Protección de la Privacidad Infantil en Línea al no etiquetar algunos videos de YouTube como creados para menores.

La agencia afirmó que la compañía pudo recopilar datos de menores de 13 años que vieron contenido dirigido a menores y utilizarlos para publicidad dirigida.

En 2019, tras un acuerdo con la FTC, YouTube comenzó a exigir a los creadores de contenido que indicaran si los videos subidos estaban "creados para menores" o "no hechos para menores". Esta designación garantiza que no se recopile información personal de los videos "creados para menores" ni que se muestren anuncios personalizados a los espectadores. Los comentarios también están desactivados en esos videos.

El acuerdo propuesto exigiría a Disney pagar una multa civil de 10 millones de dólares, cumplir con la normativa de protección de datos infantiles e implementar un programa para revisar si los vídeos publicados en YouTube deben clasificarse como "creados para niños".

"Apoyar el bienestar y la seguridad de los niños y las familias es fundamental para nuestra labor", declaró la compañía en un comunicado obtenido por CNBC.

"Este acuerdo no afecta a las plataformas digitales propiedad de Disney ni operadas por esta, sino que se limita a la distribución de parte de nuestro contenido en la plataforma de YouTube. Disney tiene una larga tradición de adoptar los más altos estándares de cumplimiento de las leyes de privacidad infantil, y mantenemos nuestro compromiso de invertir en las herramientas necesarias para seguir siendo líderes en este ámbito".

Axios fue el primero en informar sobre el acuerdo.